SPREMA SE TRAGEDIJA: Ukrajinci okruženi u Bahmutu, steže im se omča oko vrata. ‘Sjeb*** smo, okruženi, ovo je svo streljivo’

Ovo je tjedan u kojemu iz dana u dan na ukrajinskom bojištu dolazi do tektonskih promjena, a geopolitičke igre u svijetu dolaze do usijanja.

Ukrajina je u četvrtak naredila ranjivim osobama da se evakuiraju iz grada Kupjanska, na sjeveroistočnom bojištu, na kojemu ruske snage napreduju, priopćila je vojna administracija.

“Obvezna evakuacija obitelji s djecom i stanovnika smanjene pokretljivosti počela je u općini Kupjansku zbog toga što ruske snage neprestano bombardiraju teritorij”, priopćila je vojna administracija Harkivske oblasti.

Guverner Harkova Oleh Sinjehubov rekao je da su ruske snage napale nekoliko naselja, među njima i Kupjansk, iz višecjevnih raketnih bacača.

U petak ujutro objavljena je snimka ukrajinskih vojnika u Bahmutu koji govore kako im je grozno, a Hrvati će se sjetiti Vukovara i Grada heroja prije pada…

Ukrajinski vojnici na snimci govore kako su okruženi sa svih strana i da im je ostalo vrlo malo streljiva.

“Ovdje sam s dečkima, a ovo je sva municija koja nam je preostala. Sjeb*** smo. Sad smo orkuženi sa svih strana… Pa čekamo… Ne možemo više‘, govori jedan od očajnih vojnika u kameru, a onda smiruje one kojima je snimka upućena: ‘Sve će biti u redu. Doći ću kući i poljubiti vas. Volim vas‘, završava.

Ukrainian troops in #Bakhmut, surrounded and out of ammunition. pic.twitter.com/F9CIcDDKa6

— Russian Ukrainian War (@RussianUkraini2) March 3, 2023