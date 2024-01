Sprema se strahovita osveta na Bliskom istoku, analitičar: ‘Jedna stvar bila bi razorna’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Američki predsjednik Joe Biden danas je novinarima objavio da je donio odluku o američkom odgovoru na napad bespilotnih letjelica u Jordanu, u kojem su poginula tri američka vojnika, a deseci su ozlijeđeni. Na pitanje CNN-ove novinarke je li odlučio kako će odgovoriti, Biden je rekao: “Da”, ali je odbio otkriti dodatne pojedinosti.

Još je u nedjelju američki predsjednik upozorio da će SAD odgovoriti “u vrijeme i na način koji sami odaberu”. Moglo se iščitati kako Biden cijelo vrijeme procjenjuje kako odvratiti buduće napade bez dodatne eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Naime, američki dužnosnici su u ponedjeljak rekli da će američki odgovor vjerojatno biti snažniji od prethodnih američkih napada u Iraku i Siriji protiv iranskih interesa, ali su sugerirali da je malo vjerojatno da će SAD napasti unutar Irana.

Biden je u utorak još rekao da smatra Iran odgovornim za napad, za koji je CNN izvijestio da su ga izvele navodne iranske posredničke snage. “Smatram ih odgovornima u smislu da opskrbljuju oružjem ljude koji su to učinili”, rekao je. Ponovio je kako se nada odvratiti širi sukob u regiji, rekavši: “Mislim da nam ne treba širi rat na Bliskom istoku. To nije ono što tražim.”

Napad podigao tenzije u Washingtonu, Biden ne smije ispasti slab

Smrt trojice američkih vojnika i ranjavanje njih još tridesetak u nedavnom napadu na američku bazu na granici Jordana i Sirije podigla je na noge Washington i do usijanja dovela unutarnje političke odnose u kojima se sve promatra kroz prizmu jesenskih predsjedničkih izbora.

Kako su u Washingtonu za navedeni napad okrivili Iran, iako je službeni Teheran to negirao, jasno je kako predsjednik Biden jednostavno nema drugih rješenja nego silom uzvratiti na spomenuti događaj, jer bi u protivnom ispao slab, što bi njegovi politički protivnici iz Republikanske stranke to itekako znali iskoristiti.

Iako Biden kaže da SAD-u ne treba širi rat na Bliskom istoku, nedvojbeno je da su Amerikanci već itekako upleteni i to manje od tri godine nakon što su službeno objavili kraj borbene misije u Iraku, koja se protegnula na čak dva desetljeća te itekako iscrpila ovu vojnu velesilu. Nadalje, jasno je da napori Bidenove administracije da spriječe nove eskalacije nisu baš urodili plodom.

Američke akcije na Bliskom istoku bez većeg rezultata

Američki udari na ciljeve snaga koje podupire Iran u cijelog regiji nisu spriječili nadjeljni napad dronovima, a nije prestalo ni gađanje komercijalnih brodova u Crvenom moru, unatoč učestalim američkim zračnim napadima na njihova lansirna mjesta i infrastrukturu u Jemenu.









Biden se našao u izazovnoj poziciji i čini se da za njega nema dobre odluka, već samo one koja je manje loša. No, ako bismo pokušali naći neku pozitivnu stranu u čitavom vrtlogu kaosa na Bliskom istoku, to je svakako da se najgore još nije dogodilo. Napad dronovima u kojem su ubijena tri američka vojnika je velik udarac, no zasad još nije bilo udara velikih razmjera, primjerice, na brod američke mornarice s velikim ljudskim gubicima. To bi definitivno pojačalo intenzitet sukoba.









Avdagić: Napad na Iran bila bi najrazornija varijanta

S tim se slaže i vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić. “Na Bliskom istoku je situacija čak smirenija nego što bi mogla biti. Do onog stvarnog, velikog proširenja sukoba zasad nije došlo. Sve je još uvijek ostalo u okvirima iranskog sponzorstva nad Hutijima, Hamasom i Hezbolahom”, kaže nam.

Nadalje, progresija sukoba je dosad bila stabilna, a ne iznenadna, no nije sigurno da će tako i ostati. Avdagić nam kaže, situacija nikako nije dobra. “Zapravo je katastrofalna i to je najveći problem. Imamo tinjajući plamen koji nitko ne želi proširiti, ali se on ni ne gasi”. Pitali smo ga kakav odgovor Amerikanaca očekuje, sukladno onome što je najavio Biden.

“Mislim da će se raditi o ograničenom odgovoru, vjerojatno na snage koje pomaže Iran. Pitanje je biranja meta, to se može relativno brzo odviti”, rekao je te ponovno naglasio što bi zapravo bila najopasnija točka sukoba.

“Iznenadilo bi me da meta SAD-a bude Iran. Napad na Iran bila bi najrazornija priča i to bi imalo daleko teže posljedice”, zaključuje analitičar za Dnevno.hr.