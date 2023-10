Sprema se osveta Izraela, uključio se i Hezbolah, ove riječi lede krv u žilama: ‘Sve opcije su na stolu’

U subotu je počeo napad na Izrael nakon što je islamistička skupina Hamas ispalila više tisuća raketa. Pritom su pripadnici Hamasa prodrli na izraelski teritorij, ubili više stotina ljudi, a tisuće je ranjenih s obje strane.

Izreal je odgovorio brutalnim napadom na Gazu, a izraelska vojska je kazala kako je spremna za rat, dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao na vladu nacionalnog jedinstva i najavio odmazdu i kontraudar.

9.40 Jeziva snimka rušenja nebodera u Gazi

Tijekom televizijskog javljanja uživo novinarke s terena snimljen je izraelski napada na neboder u Gazi. Kamere su snimile napad dok je Al Jazeerina reporterka Youmna El Sayed izvještavala iz druge zgrade u blizini. Kada je projektil pogodio neboder, novinarka je zavrištala i nestala iz kadra.

Tada je voditelj iz studija novinarku zamolio da se skloni na sigurno, a na snimci se čuje kako ona teško diše, ali i govori kako može nastaviti javljanje.

“U redu je. Ovo je raketni napad na toranj Palestine točno usred Gaze. Gledajući sve zgrade u blizini, možete zamisliti količinu uništenja”, rekla je novinarka El Sayed.

