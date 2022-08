SPREMA SE NOVI RAT, DAN D JE VEĆ NA VIDIKU! ‘Opasniju situaciju nisam vidio u svojih 40 vojnih godina’

Autor: Dnevno.hr

Jučer je na Tajvan stigla šefica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi, što je izazvalo burnu reakciju Kine koja je u povodu tog događaja digla 20-ak borbenih aviona, koji su letjeli iznad Tajvanskog tjesnaca. Nedugo zatim najavila je četverodnevne vojne vježbe oko Tajvana, na kojima planira koristiti bojevo streljivo.

Kinezi su još prije deset godina počeli proučavati američke operacije u Iraku i Afganistanu, da bi prije tri godine održali zajedničku vojnu vježbu urbanog ratovanja sa Singapurom. U konačnici, prije dvije godine, Narodnooslobodilačka armija Kine započela je intenzivnu obuku urbanog ratovanja, sposobnost koju su vojne postrojbe kineske Komunističke partije postupno zanemarivale još od Građanskog rata 1927., piše Slobodna Dalmacija.

Nekoć zanemarene, kineske sposobnosti urbanog ratovanja su prije dvije godine ozbiljno narasle, primijetio je u travnju ove godine američki Institut za ratne studije. Ne samo da su izgradili realistične gradske kulise za uvježbavanje urbanog ratovanja, nego su postrojbe Narodnooslobodilačke armije dobile i opremu poput kopnenih dronova RoboMaster S-1 ili domaće rakete za urbano ratovanje “Assault Hand-1” koja uzrokuje minimalnu kolateralnu štetu.





Situacija je vrlo opasna

Iako nedavne ankete pokazuju kako se stanovnici Tajvana ne plaše invazije svoje komunističke “braće”, postupci tajvanskih vlasti govore drukčije. Tajvan podiže spremnost za urbano ratovanje, a njihov ministar obrane je u siječnju ove godine osnovao Agenciju za opću mobilizaciju čiji su pripadnici prethodno prošli obuku u SAD.

Tajvanski ministar obrane Chiu Kuo-cheng još je prošlog listopada procijenio je da će Narodnooslobodilačka armija Kine kompletirati svoje sposobnosti za napad na Tajvan do 2025. godine, te da je “trenutna situacija najopasnija koju je vidio u 40 vojnih godina”. Čini se ipak da Tajvan “kasno pali” jer američka upozorenja da se pripreme na kinesku invaziju uslijedila su još onda kad su shvatili da Kinezi uče iz njihovog iskustva u urbanim sukobima u Iraku i Afganistanu. Kad se Tajvan konačno trgnuo i počeo slati zamolbe za dalekometnim, odnosno kako bi ministar Banožić rekao, dugoročnim naoružanjem, Amerikanci su njihove zahtjeve počeli odbijati i nuditi im jeftinije i visoko pokretljive borbene sustave koji su u međuvremenu svoju efikasnost pokazali u Ukrajini.

Uspješna invazija u samo nekoliko dana

Tajvan je cijelom svojom površinom na dohvatu kineskih raketnih sustava, a balističke rakete kratkog dometa Dong-Feng-16 (NATO oznaka CSS-11) imaju domet od 800 do 1000 km. Obala Tajvana udaljena je od kineskog kopna samo sto milja. Samo jedna ovakva raketa može na Tajvan isporučiti (i nuklearnu) bojevu glavu od 500 do 1000 kg. Takvih sustava je u Kini trenutno operativno oko 50. Skromnija verzija Dong-Feng 15 (CSS 6), također smještena na vozilu s kotačima, ima domet od 600 do 900 km i može lansirati bojevu glavu od 500 do 750 ka, a tu je za rezervu i CSS 6 s dometom od 300 km.

Samo ovi podaci pokazuju kako Kina može izvršiti uspješnu invaziju Tajvana u roku od nekoliko dana, osim ako se u potencijalno užasno krvoproliće izravno ne uključe SAD i drugi saveznici (donekle iscrpljeni vojnom pomoći koju trenutno pružaju Ukrajini).

Invazija se vjerojatno neće dogoditi do listopada jer su u iduća dva mjeseca mogući tajfuni, snažni vjetrovi i morske struje. Zato će Kina u iduća četiri dana Tajvanu pokazati kako bi izgledala pomorska blokada, ovog puta sa samo 6 zona isključenja.

Kina je snažnija

Kina je u Tajvanski tjesnac uputila oba svoja nosača zrakoplova koji prevoze oko 40 borbenih zrakoplova. I dok Tajvan njima može zaprijetiti sa sve četiri podmornice (klase Hai Shih i Hai Lung) koje su ponosne na 80 godina službe, Kinezi će lako izdvojiti nekolicinu od svojih 74 podmornice (mahom klase Yuan, Song i Ming). S brodovljem i zrakoplovnim snagama je situacija slična – Kina je puno snažnija. Kinesko zrakoplovstvo nalazi se dovoljno blizu za blokadu i ratno djelovanje, a posljednjih je godina modernizirano i u komunikaciji i u naoružanju.









Kinezi se boje da se invazija Tajvana ne pretvori u produženim “Danom D” s ogromnim žrtvama na obje strane. Konfiguracija terena je takva da je amfibijski desant uglavnom naliježe na gusto naseljenu obalu, što je u usporedbi s desantom na Normandiju nemjerljivo zahtjevniji zadatak. Kinezi poput Rusa nisu poznati po čuvanju života vlastitih snaga. Resursa u tom smislu imaju dovoljno, ali bi Tajvan potonuo u moru krvi.

Sad je na Tajvanu da se ne dopusti isprovocirati četverodnevnom vojnom blokadom koja zadire i u njihovo teritorijalno more. Računati na pomoć Amerike, koja im jest snažan saveznik, ali ih formalno nikad nije priznao kao samostalnu državu mogao biti pretežak vojni i diplomatski izazov.