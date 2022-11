SPREMA SE NAPAD O KOJEMU OVISI CIJELI RAT! Jecaj iz Kijeva: ‘Treba nam oružja i ljudi, to je osnova za ofenzivu’

Autor: Dnevno.hr

Ukrajinski grad Herson bio je prvi veliki grad koji je završio pod ruskom kontrolom u prvih mjesec dana rata, a sada, gotovo devet mjeseci od početka invazije, čini se da bi se Rusi mogli odreći dijela Hersona dok pripremaju obrambene linije za zimsko ratovanje.

Neki zapadni dužnosnicu kažu da su se ruski zapovjednici već povukli te se očekuje djelomično povlačenje ruskih vojnika sa zapadne na istočnu stranu rijeke Dnjipro koju Rusi navodno planiraju iskoristiti kao prirodnu obranu od napada.

Južno operativno zapovjedništvo Ukrajine je objavilo da ruske snage napuštaju pojedine kontrolne točke u Hersonskoj oblasti, premještaju vojnu opremu i opremaju nove obrambene položaje.





Rijeka koja život znači

Naime, još početkom jeseni ukrajinske snage su krenule ofenzivu u Hersonskoj oblasti kako bi vratile okupirana područje. Kako se Rusi opskrbljuju hranom, vodom i vojnom opremom preko te rijeke, Ukrajinci su posljednjih mjeseci neumorno gađali prijelaze prijeko Dnjipra.

Natjerali su ruske okupacijske snage da krajem listopada počnu prebacivati svoju vojnu opremu i osoblje s desne obale rijeke na njezinu lijevu obalu, nakon čega je uslijedila evakuacija civila preko rijeke Dnjipro, za koju Ukrajinci kažu da je nezakonita. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da civili “moraju biti evakuirani” iz Hersona.

Napad preko rijeke Dnjipro bit će mnogo teži pothvat za ukrajinske snage.

“Za pravu protuofenzivu moramo imati potreban broj ljudi, naoružanja i opreme. Čim sve to dobijemo, krenut će se u protuofenzivu. Prije svega, trebamo reaktivno topništvo koje može pogoditi do 300 km od nas. I trebamo sustav protuzračne obrane. To je osnova za ofenzivu”, rekao je za BBC general-bojnik Dmitro Marčenko.