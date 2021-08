SPREMA SE NAJVEĆE UJEDINJENJE DESNICE DO SADA? Ovo bi moglo ugroziti HDZ i ljevicu: Zbog Škore se stvara veliki pakt!

Autor: N.K

Miroslav Škoro, heroj i ujedinitelj hrvatske desnice – tako su donedavno laskali danas već bivšem šefu Domovinskog pokreta kada se sučeljavao s Kolindom Grabar-Kitarović i Zoranom Milanovićem, nastojeći se ugurati na Pantovčak kao predsjednik Republike. Škoro do Pantovčaka nije dogurao, nije čak ušao ni u drugi krug predsjedničkih izbora, no bez obzira na to, njegov je rezultat na tim izborima ocijenjen kao povijesni. Djelomično jer je osvojio više od 400.000 glasova, a djelomično i zato što je u cijeloj kampanji uspio pod svojom kontrolom držati sve relevantne predstavnike domaće konzervativne političke scene.

Slično je bilo i na parlamentarnim izborima, na kojima su se Sabora preko Domovinskog pokreta domogli zaboravljeni desničari poput, primjerice, pravaša Ante Prkačina, ali i novinarke Karoline Vidović-Krišto. Ona je ubrzo nakon toga svojim polemikama s Jandrokovićem i odbijanjem nošenja maske postala nova heroina hrvatske desnice, kompenzirajući izostanak Brune Esih, plavokose suradnice Zlatka Hasanbegovića, koja se sa svojim nekadašnjim prijateljem i bivšim stranačkim kolegom rastala u dosta neugodnom tonu, potpisujući pritom posve nesvjesno kraj vlastite političke karijere.

Za razliku od Hasanbegovića i Vidović-Krišto, šefica stranke Neovisni za Hrvatsku Škoru nije smatrala predstavnikom istinske desnice. Iako je s njim popila nekoliko kava, u njemu nije prepoznala “ono nešto” zbog čega bi se priklonila suradnji s njegovom strankom. Premda su mnogi tada potez Brune Esih opisivali kao opstrukciju, nabacujući na nju drvlje i kamenje, iz današnje perspektive ne čini se da je bila daleko od istine.

Dobar dio onih koji su Škori držali leđa tijekom predsjedničkih izbora na parlamentarnim izborima okrenuo mu je leđa, pa je tako Most s bračnim parom Raspudić, riječkim vjeroučiteljem Miletićem i nesuđenim zagrebačkim gradonačelnikom Zvonimirom Troskotom na parlamentarnim izborima odlučio promovirati svoju samostalnu političku priču, što se i nije pokazalo posve promašenim.

Obični birači

S druge strane, Hrvatski suverenisti predvođeni Hrvojem Zekanovićem sa Škorom su ušli u Sabor, ali su ondje oformili svoj zastupnički klub, dok je Vidović-Krišto sa zastupnikom Vrkljanom zastupnički klub Domovinskog pokreta napustila u okolnostima koje do danas nisu rasvijetljene. U sličnim, prilično nejasnim okolnostima, ali i uz znatno više bure, svoj Pokret napušta i sam Škoro, dok se njegova sestra Vesna Vučemilović nameće kao glavna kritičarka stranačkog rukovodstva.

Što se u pozadini događalo i što će se još događati, pitanja su koja su obavijena velom tajni, no ono što u isto vrijeme zabrinjava simpatizere hrvatske desnice, “obične birače” i sve one koji njeguju konzervativni svjetonazor jest politička sudbina desnih opcija u našoj zemlji. Jasno je da je sa Škorinim odlaskom iz Domovinskog pokreta u pitanje dovedena budućnost i opstojnost cijele stranke. Jednako je tako jasno kako parlamentarni status Domovinskog pokreta od rujna zasigurno više neće biti isti pa nije čudno što HDZ-ovci po marginama zadovoljno trljaju ruke vičući: “Bit će još žetončića”.

Premda je Škoro često zazirao od ideologije i teza da je baš on predvodnik desnice u Hrvatskoj, svaki njegov nastup na izborima potvrdio je kako se od te stigme nije i ne može odmaknuti, iako mu je baš ta stigma često otežavala poziciju na političkom tržištu. Na istom tom tržištu u jednog od stabilnijih predstavnika desnice stasao je i jedan od aktivnijih zastupnika Hrvoje Zekanović, čiji su Suverenisti sa skromnim brojem zastupnika ostali dosljedni vlastitoj politici i stavovima, baš kao što je to učinila i Vidović-Krišto koja ne prestaje izazivati pažnju javnosti.

Ova elokventna političarka često otvara teme o kojima drugi šute, znajući komu se obraća onda kada govori o djeci udbaša, pokradenoj imovini i rupama u hrvatskom pravosuđu. No ne misli ona sa svojom političkom pričom stati isključivo na vlastitim saborskim govorima. Već do kraja ljeta trebao bi se završiti proces osnutka njezine političke stranke, pri čemu joj raspad u Domovinskom pokretu itekako ide u prilog jer joj otvara novi prostor na desnom spektru.









Novi cilj

Premda još nije odlučila kako će se njezina nova stranka zvati, to da razmišlja o tri imena jasan je pokazatelj da njezino osnivanje nije daleko. Osim toga, već su u startu postavljeni jasni kriteriji za ulazak u stranku, a jedan od njih je i prolazak kroz svojevrsni proces lustracije. U timu osebujne zastupnice trebale bi se naći intelektualne perjanice s desnice, a kao jedan od glavnih suradnika spominje se upravo njezin kolega Milan Vrkljan. Osim što Vidović-Krišto u vidu svoje stranke koja bi trebala privući dio braniteljske i desne populacije za jesen priprema velika iznenađenja, na desnom spektru iznenađenja za jesen pripremaju i Zekanovićevi Suverenisti.

Naime, početkom rujna planira se sabor na kojem bi trebale biti otkrivene sve stranke sastavnice nove platforme. Upućeni tvrde kako bi Hrvatska konzervativna stranka, čija se bivša šefica Ruža Tomašić umirovila, trebala prestati postojati. Jednako tako, ugasio bi se i Hrast te bi zapravo sve te raslojene desne opcije trebale nastupati pod istom platformom koja će se zvati Hrvatski suverenisti. U svoj tim Zekanović bi, kako zasad stvari stoje, trebao privući bivšeg mladog pravaša i prvog čovjeka Generacije obnove Franu Čirka, a ono što se može opisati kao svojevrsno iznenađenje jest povratak Neovisnih za Hrvatsku i njihove šefice Brune Esih.

Esih je navodno pristala na pregovore sa Suverenistima s kojima je spremna graditi jednu posve novu i potpuno drugačiju konzervativnu priču u kojoj bi im se trebala pridružiti i Karolina Vidović-Krišto. Premda se zasad o ovoj novoj organizaciji ne otkriva previše pojedinosti, jasno je kako ona naslućuje ponovno ujedinjenje desnice, na čijem čelu ovaj put ipak ne bi trebao biti Škoro. Uspije li se suzbiti taština i uspiju li doista svi protagonisti ove priče pronaći zajednički jezik, desni birači ipak bi mogli pronaći opciju na koju mogu ozbiljno računati i sada kada Miroslav Škoro u politici planira ostati tek na razini saborskog zastupnika, fokusirajući se uglavnom na svoju glazbu i poduzetništvo, iz kojeg i jest stasao u političara nacionalnog kova.

Ujedinjenje Brune Esih, Hrvoja Zekanovića i Karoline Vidović-Krišto sasvim sigurno nije nešto što se može otpisati kao neperspektivna politička opcija, snage su to koje moraju odrediti svoj cilj i zajedničku političku strategiju, za što imaju tri godine. Ako se u tom periodu uspiju profilirati i opstati do parlamentarnih izbora, onda doista ništa nije nemoguće.