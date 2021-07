SPREMA LI SE SURADNJA SRBA I HRVATA U BOSNI? ‘Preskakali su se izborni ciklusi kao da je ratno stanje’ Milanović tu može odigrati ključnu ulogu!

Autor: N.K

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ovog je tjedna boravio tri dana u Bosni i Hercegovini, a svoj posjeti iskoristio je kako bi još jednom naglasio kako će Hrvatska inzistirati na konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH.

Očekivano, svojim izjavama iziritirao je sve one koji smatraju da je građansko uređenje BiH najbolja stvar za tu zemlju.

Milanović je u BiH jasno dao do znanja da Hrvatska na to neće pristati, a čini se kako u tome ima i podršku Vlade Andreja Plenkovića. To je jedno od rijetkih pitanja gdje se njih dvojica slažu.

Nakon toga, podršku mu je dao i predsjedatelj Predsjedništva Milorad Dodik što je izazvalo čuđenje: “Napadi na Milanovića su neutemeljeni i neprimjereni”, rekao je Dodik.

Milanović i Vlada u suglasju

Njegov posjet za Dnevno je prokomentirao politički analitičar Denis Avdagić koji primjećuje kako je Milanovićeva politika u skladu sa stavom hrvatske diplomacije, iako je možda kao premijer imao drugačije poglede.

“Izjave Zorana Milanovića, a posebno od kako je na čelu države, izazivaju dosta pozornosti, pa i diplomatske incidente ako ih uopće tako možemo zvati, možda prije javna porječkavanja, čarke. Međutim kada je posrijedi BiH, ne mislim kako tu ima zle namjere.

Njegova pozicija se promijenila od one kada je bio premijer ali u skladu je s gledanjima hrvatske diplomacije, iako uobličena jednim više unutarnje-političkim diskursom. Nema većih razlika u onomu što poručuje primjerice premijer Plenković ali razlika je velika u tomu kako se interpretiraju poruke, prije svega one predsjednika”, rekao je Avdagić koji kaže kako je i Vlada puno učinila.

Promjena Ustava

“Čini mi se da je sa strane Vlade učinjeno puno u pogledu pritiska međunarodne zajednice i paketnog rješavanja pitanja promjena Ustava BiH kojim bi se riješilo dva izborna pitanja, ono konstitutivnog naroda ali i ono vezano uz pravo izbora ostalih (presuda Sejdić i Finci)”, kazao je Avdagić.









Smatra kako će političari pokušati skupiti poene na mogućoj promjeni Ustava, ali da je sve to manje bitno ukoliko zbilja dođe do pomaka prema tome da se BiH okrene budućnosti.

Bitno je da se odnosi relaksiraju

“Čini se kako je pitanje promjena ustava doista moguće pa i očekivano, zbog čega će se svi koji mogu pokušati okoristiti time i poslije si pripisati političku pobjedu ali sve je to manje bitno ako će ishod relaksirati odnose u zemlji, i omogućiti okretanje fokusa prema gospodarskim pitanjima i putu prema EU članstvu, a nadam se i NATO članstvu”, kaže nam Avdagić.

Osim toga, mišljenja je kako stvari u BiH nisu toliko komplicirane koliko se ponekada čine.

“Stvari u BiH ponekad treba pojednostaviti, većina problema su vrlo jasni, a oni koji se prezentiraju teškima zapravo su najlakše rješivi, a oni koji nisu u fokusu su zapravo pravi problemi”, govori Avdagić i ističe primjer Mostara koji je godinama bio u političkoj krizi.









Javno čarkanje je normalno

Ipak, izbori u Mostaru pokazali su da se stvari itekako mogu riješiti.

“Rješavanje pitanja Mostara koje se do jučer smatralo nerješivim upravo to zorno pokazuje, bio je to presedan, preskakali su se izborni ciklusi kao da je ratno stanje, da bi se sve na kraju odvilo u gotovo potpuno normalnoj izbornoj atmosferi”, govori analitičar i dodaje kako javno čarkanje ne treba shvatiti toliko dramatično.

“Udarna moć u svemu tomu je takozvana tiha diplomacija, međunarodni pritisak, a javno čarkanje je barem u BiH po nacionalnim pitanjima dio svakodnevice, u kojoj se izjave iz Hrvatske svako malo nađu na naslovnici na dan-dva”, zaključuje Denis Avdagić.