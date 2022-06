ŠPRAJC BRUTALNO SPUSTIO BRNABIĆ! Doslovno se ‘nije gasio’: ‘Gospođo srpska premijerko, možda ste nagluhi. I Treći Reich bi vam pozavidio’

Autor: Dnevno.hr

Urednik i voditelj Zoran Šprajc u svojoj novoj emisiji “Stanje nacije” na RTL-u žestoko je reagirao na izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da je Hrvatska etnički očišćena u “Oluji” i da je zbog toga danas etnički najčišća država u Europi.

“Golemu reakciju izazvala je srpska premijerka Ana Brnabić, koja je pred televizijskim kamerama imala neki svoj fiktivni TV duel s premijerom Plenkovićem, kojeg uopće nije bilo, što je samo po sebi malo tiru-riru, pa mu je u lice, odnosno u lice voditeljice Verice Bradić, sasula Plenkoviću sve što joj leži na etničkom srcu”, započeo je Šprajc.

“Vi ste istjerali sve te ljude pa onda kažete, nisu morali bježati. Vidjeli smo kako nisu morali bježati budući da su oni koji su ostali uglavnom pobijeni”, tvrdi Ana Brnabić.

“E sad gospođo srpska premijerko, nije sporno da je tijekom rata i neposredno nakon rata u Hrvatskoj bilo svega i svačega. I protjerivanja ljudi i ubijanja ljudi, i ubijanja staraca. Mučenja, terora, pljačke i paleža. Selotejpa i garaže. Nije sporno ni da se Hrvatska s tim svojim zločinima teško i nevoljko suočava, o čemu govori i to raketiranje kolone srpskih izbjeglica koje je u pozadini ove izjave o etničkom čišćenju, jer taj napad doista nikad nije istražen pa evo sad Srbija i vi s tim možete manipulirati kako vam je i kad vam je volja i neka vam je na volju, dok god ovdje sami ne pometemo svoj prag, imate pravo pljuvati po njemu”. rekao je Šprajc utvrdivši kako se Hrvatska ipak suočava sa svim tim.

U Srebrenici je Srbija stvarno dala sve od sebe

“Kako-tako ratnim zločincima ipak sudimo, o svojim zločinima ipak govorimo. U parlamentu, u javnosti, u medijima, na televiziji. Nadamo se da je i u kod vas tako. Istina, u glavama nekih naših pizza Ustaša i partizanskih generala etnički čišća Hrvatska nije bila mrska pomisao”,. nastavlja Šprajc rekavši kao su u kolovozu ’95. u hrvatskom vodstvu i u hrvatskim rovovima vjerojatno nazdravljali šampanjcem gledajući kolone srpskih izbjeglica misleći da je to pravedna odmazda za kolone hrvatskih izbjeglica četiri godine ranije.

“Ali budimo iskreni gospođo Brnabić, etničko čišćenje se ne radi tako da pustiš ljude da odu. Jer će se možda vratiti, pa su se mnogi i vratili. Etničko čišćenje je nepovratan proces. Ne znam jeste li čuli za ovu raspravu dosta zgodan slučaj etničkog čišćenja kad je jedna vojska, kakva takva, zločinačka ali je vojska iza koje stoji ozbiljna država, ako sebe u Srbiji smatrate ozbiljnom državom, dakle kad je ta vaša srpska vojska iza koje je stajalo vaše rukovodstvo, vaše oružje, vaši građani i vaše pare, zarobila 8 tisuća dječaka, muškaraca i staraca, od kojih mnogi puške nisu ni vidjeli i pobila ih kao pse. Možda ste nagluhi pa niste čuli za taj slučaj, ali ste valjda negdje nešto o tome pročitali. Srebrenica se mjesto zove. E to se zove etničko čišćenje teritorija. Organizirano. Baš vojnički dobro organizirano, tako da bi vam i kolege iz trećeg Reicha pozavidjeli, Auschwitz kolege iz NDH također. Ovčara i Vukovar su toj vojsci iza koje je stajala vaša cijenjena srpska država bili valjda vježba, uhodavanje sustava. Ondje su u dva dana pobili samo 270 ranjenika, zarobljenika, civila. Što je to za takvu vojsku. Ali u Srebrenicu su vaši dali stvarno sve od sebe. Autobus, strijeljanje, grobnica, autobus strijeljanje, grobnica, i tako dan i noć, šest dana i šest noći, 8.300 ljudi. Koliko je to autobusa, koliko je to metaka, koliko je to jauka. Nagluha ste valjda pa ni ti jauci ne mogu doprijeti do vas, gospođo Brnabić. Jer da niste imali bi iako malo srama pa vam ne bi palo napamet da iz pozicije srpske premijerke ikad ikome prebacujete etničko čišćenje. A stvarno ne vjerujem da ste vi besramna žena. Samo malo nagluha premijerka”, rekao je Šprajc.

O premijerkinim tvrdnjama kako je Hrvatska etnički najčišća država na području Europe, rekao joj je kako brojke valjda možete razumjeti, ako već jauke ne može čuti.

“Pa da vidimo: u kvragu vidi sad ovo, u Europi je etnički najčišća država Grčka s 98 posto etničkih Grka. Albanija je čista 95 posto koliko i Malta. Finska 93 posto, Mađarska 92 posto, Austrijanci i Slovenci su 91 posto čisti. Iznad 90 posto je još nekoliko drugih država a Hrvatska je točno 90 posto etnička čista, koliko i Danska. Dakle čak ni po etničkoj čistoći ne ulazimo u top 10 europskih država. Dakle, gospođo Brnabić osim što ste nagluha vi ste i dosta slabovidna osoba, vidite li vi uopće gdje vodite Srbiju. Ali kad smo već kod Srbije, gdje je Srbija po etničkoj čistoći? Hmmmm, a vidi evo tu je, odmah kraj nas, a gdje bi drugo Srbija i bila. U Srbiji evo ima 89,50 posto etničkih Srba. Istina, to je podatak za užu Srbiju, bez Kosova i Vojvodine. Ali i naših 90 posto su podatak za užu Hrvatsku. Dakle, gospođo Brnabić etnički ste čisti koliko smo čisti i mi. A što se nas dvoje tiče, etnički smo jednako prljavi. Samo vi imate bolju veš mašinu”, zaključio je Šprajc.