‘SPOSOBNI SMO PARIRATI PLENKOVIĆU!’ Tomašević navlači rukavice, spreman za borbu: ‘Možda idemo lagano, ali idemo daleko’

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević komentirao je izbornu Skupštinu stranke Možemo!, ali i situaciju u glavnom gradu.

On je danas, zajedno sa Sandrom Benčić, izabran za koordinatore stranke koji će stranku provesti kroz izbornu 2024. godinu, a Benčić je ranije poručila da je “pitanje vremena kada će preuzeti upravljanje državom”.

“Svaka stranka se bori za vlast jer to je poluga za društvene pomake. Mi smo aktivirali jer smo bili nezadovoljni politikom i građani su nam dali vlast i u Zagrebu smo skoro imali većinu. Vjerujem da možemo mijenjati državu koja je temeljna na socijalnoj pravdi, demokratičnosti i ravnopravnosti spolova i vjerujem da će građani to prepoznati”, rekao je Tomašević u Dnevniku N1.





Pojašnjava, dvojno vodstvo normalna je praksa u zelenim strankama diljem Europe, a uvijek je tu jedna predsjednica. Dodaje, on će se više baviti lokalnom politikom, ali ne samo u Zagrebu, dok će se Benčić više baviti državnom politikom.

Napominje, tijela stranke odlučit će hoće li ići u predizborne koalicije, a isto vrijedi i za post izborne koalicije.

“Jasno je da tu dolaze u obzir samo stranke od centra na lijevo. Tu je SDP svakako najozbiljniji, ali to će tek odlučiti tijela stranke. Sve je moguće, ali to nije moja odluka. Za razliku od drugih stranaka, ja i Benčić ne krojimo izborne liste, nego to rade svi članovi putem predizbora. Tako sam i sam postao kandidat za gradonačelnika”, objasnio je Tomašević.

“Možda idemo lagano, ali idemo daleko. Sposobni smo parirati Plenkoviću, u sinergiji s drugim progresivnim opcijama”, rekao je.

Suradnja s premijerom

O odnosu s premijerom kaže da “naravno da postoje tenzije, ali je jasno da moraju surađivati”.

“Moramo surađivati i zbog EU fondova, to je valjda svima u interesu da se taj novac potroši. Mislim da smo do sada uspjeli korektno surađivati, a da postoje konflikti, naravno da postoje, pa i na primjeru poskupljenja vode. Nekoliko desetaka gradova je bez ikakve pompe diglo cijenu vode”, rekao je Tomašević.









Kada je u pitanju Zagreb kaže da nemaju ni jedne afere, nemaju uhićenih direktora, pročelnika niti je netko pijan skrivio nesreću.

“Je li ima punih torba s 50.000 eura koje je bivši gradonačelnik dobivao u Bijelom salonu do mog ureda?”, pitao se i dodao da su završili pet škola, a deset kada se računaju i one obnovljene.

“Prvi put se gradi pruga tramvajska nakon 20 godina, novi autobusi i tramvaji su tu. Nema više onog vašara na Trgu i uveden je red u ulične terase. Čak 17 godina nije kupljen niti jedan novi tramvaj, imamo tramvaje koji su stariji i od mene”, dodao je zagrebački gradonačelnik.









Obnova od potresa

Napomenuo je da po pitanju obnove rade s već trećim ministrom i da rade na tome da se obnova u gradu ubrza. “Ide na bolje jer se država odlučila na samoobnovu koja se unaprijed plaća pa građani više nemaju tog rizika. “Javne zgrade su naš problem, a privatne kuće državni. Po pitanju javnih zgrada se potrošio ogroman novac. Problem je s konzervatorskim uvjetima jer se radi o strogom središtu grada. Samo javne žalbe traju preko šest mjeseci. Mi smo imali škole koje su u obnovi, a da nisu imale potrebnu dokumentaciju”, napomenuo je.