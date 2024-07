Split nazvao vrtić po partizanki, iz DP-a objavili veliko nezadovoljstvo

Grad Split odlučio je promijeniti ime vrtića na Marjanu. Dosadašnje ime Tamarin odlazi u povijest, a djeca će od jeseni pohađati Dječji vrtić Palmina, piše Dalmatinski portal. Vrtić je novo ime dobio u čast Palmine Piplović, koja je tijekom Drugog svjetskog rata navodno radila kao partizanska veza u Splitu. Spajala je Nijemce koji su željeli dezertirati s partizanima. Nijemci su je uhvatili 7. listopada 1944. i tri dana mučili.

Čupali su joj nokte i mlatili je. U konačnici su je objesili na električni stup na splitskom Majdanu. Tu je visjela danima. Isti dan su s njom obješeni njemački brijač Fritz i Nikola Zavoreo, koji su poticali Nijemce da se pridruže partizanima. Poslije Drugog svjetskog rata lanac dječjih vrtića nosio je ime po Palmini, ali to se promijenilo 1990-ih.

Danas je ploča s imenom vrtića postavljena i otkrivena u krugu obitelji i prijatelja te lokalnih političara. Na mjestu događaja bili su splitski gradonačelnik Ivica Puljak, njegov zamjenik Bojan Ivošević te nezavisni vijećnik Damir Barbir, koji je i inicirao povratak imena. “Drago mi je da se realizirala ideja i da smo odali počast žrtvi Palmine Piplović, da smo ispunili želju obitelji i velikog dijela građana Splita”, rekao je Puljak i zahvalio se Barbiru.

Međutim, nisu svi zadovoljni promjenom imena. Iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije poručili su kako je Puljak nasrnuo na vrtiće u stilu svojih uzora iz Sjeverne Koreje. “Gradonačelnik Ivica Puljak ponovno nasrće na vrtiće i škole. Baš kao što je nakeda obilazio predškolske ustanove i djeci tumačio kako nema Boga tako i danas, dosljedan svojim novim ideološkim ciljevima, imenuje vrtiće prema partizanskim borcima iz vremena Drugog svjetskog rata.

Ovaj potez gradonačelnika smatramo jeftinim populizmom i ulaskom u izbornu godinu. Koliko je gradonačelnik dosljedan u svojim ideološkim stavovima možda bi najbolje dočarao da je na otkrivanju ploče s novim imenom vrtića Tamarin zapjevao onu pjesmu koju je svojevremeno pjevao po raznim zagvoškim svadbama.









Puljak očito ima kaput za sva vremena i za sve sustave. No, ostavimo li na trenutak po strani gradonačelnikovu ideološku dosljednost moramo se zapitati u kojem pravcu nas vodi današnje preimenovanje vrtića Tamarin. Je li normalno da u današnje vrijeme imenujemo predškolske ustanove po borcima iz Drugog svjetskog rata? Kakva je to poruka društvu i kamo nas to vodi, pretvaramo li splitsko društvo u društvo po uzoru na Sjevernu Koreju? Gdje su danas svi liberali, antimilitaristi i slobodoumni mislioci kada se treba suprotstaviti očitom nasrtaju na predškolske ustanove?” upitali su iz DP-a.