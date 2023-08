Splićanka u plićaku doživjela nezapamćen ugriz: ‘Vidio sam nešto veliko, a onda je vrisnula’

Nezabilježen napad dogodio se na jednoj od plaža na Čiovu.

Naime, za vrijeme kupanja jednu je Splićanku napala kornjača – glavata želva.

Ona je sa suprugom i djecom bila na kupanju, a nakon što je ušla u more dolazi do neočekivanog obrata u dotad mirnom jutru.





Ušla je u more i vrisnula

Bila je na metar i pol dubine kada je vrisnula.

“Vidio sam siluetu nečeg velikog. Mislio da je hobotnica, a kada sam se približio shvatio sam da je kornjača! Izvukao sam ženu dok je kornjača nastavila prema plaži gdje ju je natrag u more upotrebom sile vratio kupač ne bi li zaštitio sebe i ostale. Ugrizla ju je iznad leđa promjera 10 do 12 centimetara i ostavila veliki trag. Bila je duljine 80 do 100 centimetara. Odmah je rana prokrvarila i pomodrila”, ispričao je suprug nesretne kupačice za Slobodnu Dalmaciju.

‘Takav napad na metar i pol? Šok!’

Žena je krvarila te je morala otići u bolnicu gdje su joj liječnici dezinficirali i previli ranu.

Kupač se pita što bi tek bilo da mu je malo dijete bilo u moru s obzirom na silinu napada. Kaže da je želve znao vidjeti u Kaštelanskom zaljevu, ali da je ovo 'van svake pameti'.









“Takav napad u plićaku na metar i pol. Iznenađenje i šok”, rekao je u nevjerici. Iako kornjače inače ne napadaju ljude, neki spekuliraju da se ova možda osjetila ugroženom.

