Splićani najavljuju prosvjed podrške za Filipa Zavadlava! Organizatori poručuju: ‘Očekujemo oko 15.000 ljudi’

Za Filipa Zavadlava osumnjičenog za trostruko ubojstvo u Splitu na Facebooku se najavljuje prosvjed podrške.

“Oko 15.000 ljudi očekujemo. Prosvjed će biti u Splitu. Mi smo se okupili radi naše djece, da naša djeca danas sutra ne dožive ovu situaciju u koju je ušao Filip“, rekla je Mirela Znaor iz Pravde za Filipa za Novu TV.

Slučaj je komentirao i stručnjak za sigurnost Tonći Prodan.

“Postoji pravilo da jedno nasilje rađa drugo i stvara spiralu. Ne bih isključio takvu situaciju u ovom slučaju s obzirom na viralnost društvenih mreža, brzinu širenja vijesti, formiranje raznih grupa. Ne bih isključio eventualne osvete. Mislim da bi to trebalo prevenirati, to nije izvjesno da će se dogoditi, ali, evo, to je jedan od scenarija”, tvrdi Prodan. I potvrđuje – događaj je narušio percepciju sigurnosti u Splitu, ali se može dogoditi bilo gdje u Hrvatskoj. “Zbog ovakvih događaja stječe se dojam da je zakazalo više institucija“, dodaje Prodan.