SPEKTAKULARNO OTVORENJE PELJEŠKOG MOSTA! Orila se himna, Krila Oluje grmjela nebom, vatromet zapalio nebo. Spojili smo našu domovinu

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Večeras u 20:15 na odmorištu Komarna započelo je svečano otvaranje Pelješkog mosta, projekta koji su generacije čekale i čijim otvorenjem dokinut će se teritorijalni disokuntinuitet nastao prije više od 300 godina kada je tadašnja Dubrovačka Republika prepustila dio obale Otomanskom Carstvu.

Osim na odmorištu Komarna, svečani program će se odvijati i s druge strane mosta, na odmorištu Brijesta gdje program započinje ujutro u 8 sati budnicom nekoliko orkestara iz Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon toga slijedi utrka trkača svih generacija te utrka lađara ispod mosta, uz nastupe klapa i kulturno-umjetničkih društava do večernjih sati.

Uz predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, nazočnima će se obratiti župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kao izaslanica predsjednice Europske komisije, potpredsjednica EK Dubravka Šuica, video porukom kineski premijer Li Keqiang.





22:25 Biskup blagoslovio Pelješki most

Dubrovački biskup blagoslivlja Pelješki most pred Plenkovićem i drugim uzvanicima.

Dubrovački biskup blagoslivlja Pelješki most pred Plenkovićem i drugim uzvanicima.

22:00 Nevera i auto Nike Pulića mimoišli su se na sredini mosta. Spektakularan vatromet je upriličio svečanost.

21:40 Dugačak govor održao je predsjednik Zoran Milanović









“Mostovi su u prvom redu djela konkretnih ljudi”, rekao je pa dodao da osim zasluge arhitekata i graditelja postoji i zasluga onih koji su pomogli da se omogući financiranje tog projekta.

Potom se osvrnuo na branitelje. “Najbolji među nama dali su svoje živote i zdravlje. Ovaj most ne bi bio moguć da mali broj dobrih ljudi nije obranio jug Hrvatske prije 30 godina. Ovaj nas most na to podsjeća”, rekao je.

“Pelješki most je podignut u interesu Hrvatske, nikad u inat BiH”, rekao je. “Ovaj most je na dobrobit svih ljudi, neovisno o naciji, socijalnom statusu, uvjerenjima. Vjerujem da ćemo ojačati svoju samosvijest”, kaže.









21:20 Premijer Andrej Plenković održao je govor na svečanosti.

“Ovo je poseban dan za Hrvatsku, obuzimaju me osjećaju zahvalnosti, ovo je nadstranački projekt generacije i ponosa. Ostvarili smo veliki čin spajanja juga Hrvatske s ostatkom zemlje. To je potez generacije koji dolazi u trenutku kada smo znali iskoristiti ono za što smo se zalagali 30 godina. Projekt nas je na fascinantan način povezao s Kinom. Ostvarili smo hrvatski san, hvala svima”.

21:10 Govori kineski premijer Li Keqiang

20:55 Na redu je ministar i novi potpredsjednik Vlade koji na mostu radi posljednjih 6 godina Oleg Butković.

“U životu svakog naroda postoje trenuci koji se pamte, koji se prenose generacijski…”, rekao je ministar prometa Oleg Butković.

“Most će donijeti mnoge dobrobiti u gospodarskom i svakom drugom smislu”, rekao je.

20:45 Govor je održao župan Nikola Dobroslavić

“Upornošću ove županije, odlučnošću ove hrvatske vlade izgrađen je Pelješki most koji večeras otvaramo”, rekao je HDZ-ov župan Nikola Dobroslavić.

Zahvalio je Plenkoviću, na što se čulo da je nekoliko osoba zapljeskalo. Potom je zahvalio hrvatskim braniteljima.

20:35 Svira hrvatska himna, prizori baklji na brodicama su fascinantni. Krila Oluje prelijeću iznad Pelješkog mosta.

20:15 Na Komarni je počelo svečano otvorenje Pelješkog Mosta.

Voditelji pozdravljaju državni vrh, bivše predsjednike i predsjednicu, branitelje i građane.

20:10 Sve je spremno za početak ceremonije.

20:00 Stigao je predsjednik, Butković ga srdačno dočekao

Predsjednik Zoran Milanović stigao je na Pelješki most gdje ga je dočekao ministar Oleg Butković. Susret je bio srdačan, Milanović ne želi davati izjave, no kratko je u prolazu rekao kako je Butković čovjek koji na projektu mosta radi šest godina. Milanović se rukovao s Plenkovićem s kojim inače ne razgovara mjesecima.

19:50 Uskoro stiže predsjednik Zoran Milanović.

Stigli su i župan Marko Jelić, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, Božidar Kalmeta, Damir Krstičević, Stjepo Bartulica, Andro Krstulović Opara.

19:45 Premijer Plenković dao izjavu: Da nije bilo članstva u EU, ne bi bilo ni mosta

“Sjajan osjećaj, velik dan za Hrvatsku. Sve sam stavio u kontekst prosvjeda u Sarajevu protiv Schmidta, smatram da su nepotrebni, agresivni i neprimjereni, ne moram nacrtati kako je povezano s mostom, imamo situaciju da nam je dio teritorija bio prekinut, imamo državni kontinuitet i to ne znači da ne gajimo dobre odnose sa susjedima, već želimo da Hrvate poštuju kao konstitutivni narod. Ja sam rekao, svima savjetujem da gledaju ‘Malo misto’, ‘tko je više da za most’, neka se onda svi traže. Najviše su dali svi u Hrvatskoj koji su željeli most, mi smo bili Vlada koja je željela taj most, bili smo u poziciji da s alatima realiziramo ono što su i drugi htjeli, neki i ne, a poslije da. Ovo je most koji je dobar, koji će ostati, danas je Hrvatska povezana.Onaj kome dosad to nije bili jasno može svaki dan gledati”, rekao je za N1.

19:25 Branko Bačić: Ovo je kao san

“Ovo što se događa je san, kada čitav politički život saberete u jedan projekt, onda je ovo velika stvar”, rekao je emotivni HDZ-ovac Branko Bačić.

“Možda napišem knjigu o Pelješkom mostu, no danas moramo slaviti bez obzira jesmo li iz HDZ-a ili SDP-a. Zadnjih šest godina je prihvaćeno financiranje od strane EU”.

19:00 Stigao premijer Plenković

Pelješki most stigao je premijer Andrej Plenković s ministrima.

17:30 Most ponovno zatvoren za građane

Most je zatvoren u 16 sati za građane kako bi se obavile posljednje pripreme za svečano otvaranje zakazano za 20 sati. Zadnje pripreme prolaze i Rimčeva Nevera te Pulićev automobil. Provjerava se bina, rasvjeta i razglas, a stigla je i specijalna policija.

17:00 Kineski veleposlanik: Pelješki most podiže suradnju Kine i Hrvatske na novu razinu

Pelješki most je istaknuti projekt promicanja kineske opreme, tehnologije i znanja u građevinskoj industriji u Hrvatskoj i svijetu, a produbit će obostrano korisne odnose Kine i Hrvatske te Europske unije, rekao je kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin u intervjuu za kinesku novinsku agenciju Xinhuau. Čelnici Kine i Hrvatske podržali su projekt i pratili ga s velikim interesom i zahvalnošću, rekao je Qi za Xinhuau, prenosi China Daily.

Pohvalio je kineska poduzeća koja su prebrodila negativan utjecaj pandemije covida-19 i dovršila projekt u roku. Pelješki most nazvao je simbolom plodne suradnje Pekinga i Zagreba u okviru šire suradnje između Kine i zemalja srednje i istočne Europe (Kina + 17). To je do sada najveći infrastrukturni projekt kineske strane u Hrvatskoj, rekao je Qi dodavši da je Pelješki most doživio kao znak dobre suradnje Kine i Europe.

16:20 Čestitka iz Slovenije za Pelješki most

Slovenija je u utorak čestitala Hrvatskoj na otvaranju Pelješkog mosta uz poruku da je današnji dan “povijestan” za Hrvatsku te izrazila zadovoljstvo što je Zagreb za projektanta odabrao slovenskog inženjera.

“Čestitke ministru Olegu Butkoviću i svim Hrvatskim na povijesnom danu, otvaranju mosta koji će Hrvatsku povezati u cjelinu”, navela je u čestitci na društvenim mrežama bivša premijerka Alenka Bratušek, danas članica vlade premijera Roberta Goloba.

Bratušek, koja je sada državna tajnica za infrastrukturu, a s preustrojem vlade prema novoj organizaciji ministarstava na jesen će postati ministrica za taj isti resor resor, pozdravila je to što su hrvatske vlasti planiranje i projekt Pelješkog mosta povjerili Slovencu, inženjeru Marjanu Pipenbaheru.

15:46 Važno policijsko plovilo ispod Pelješkog mosta

Prilikom obilježavanja obljetnice pogibilje 13 redartsvenika hrvatske policije u Strugi Banskoj te legendarnog Miroslava Blaževića-Ćađe, policijsko plovilo s njegovim imenom prolazi ispod Peleješkog mosta, istaknuo je MUP na Twitteru.

Dok obilježavamo obljetnicu pogibije 13 redarstvenika u Strugi Banskoj i istinskog heroja Miroslava Blaževića – Čađe, policijsko plovilo s njegovim imenom prolazi ispod Pelješkog mosta. Samo jedan kratki trenutak, a toliko govori o povijesti države i naroda. pic.twitter.com/JZD0NXgxtk — MUP-RH (@mup_rh) July 26, 2022

15:02 Burilović: Osnaživanje Dubrovačko-neretvanske ekonomije

Na otvaranje Pelješkog mosta, reagirao je i Šef Hrvatske gospodarske komore (HGK), Luka Burilović.

“Otvaranje Pelješkog mosta konačno spaja hrvatski teritorij u jednu cjelinu, dodatno će osnažiti ekonomske potencijale Hrvatske i povećati konkurentnost gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije”, istaknuo je.

14:55 Bauk: Ovaj most nije završio kao prethodna tri jer ga je SDP pokrenuo

Na današnje svečano otvorenje, osvrnuo se i Arsen Bauk, podsjetivši na Facebooku na svoj govor iz 2009. godine.

“Danas će biti otvoren Četvrti Pelješki most koji nije doživio sudbinu prva tri jer je, za razliku od njih ipak za(po)čet u vrijeme SDP-ove Vlade”, provokativno je komentirao Bauk, bivši ministar Uprave.

14:52 Beroš: Most će spašavati pacijente

Ministar zdravstva Vili Beroš, osvrnuo se na Pelješki most i njegov značaj za Hrvatsku, utsvrdivši na Twitteru kako Pelješkim mostom premošćujemo sve što nas dijeli, pa čak i zdravstveni sustav. Naglasio je kako će most omogućiti bržu zdravstvenu skrb i bolje ishode liječenja pacijentima koji gravitiraju prema općoj Bolnici Dubrovnik i KBC-u Split.

Pelješkim mostom #SpajamoHrvatsku i premošćujemo sve što nas dijeli, na svim razinama, uključujući i 🇭🇷 zdravsteni sustav. Novim mostom dodatno spajamo pacijente koji gravitiraju prema OB Dubrovnik i KBC Split pružajući im još bržu zdravstvenu skrb i bolje ishode liječenja. pic.twitter.com/gu86t7B6DA — Vili Beroš (@ViliBeros) July 26, 2022

14:50 Plenković: Ustrajali unatoč protivljenju BiH

Novinar Jutarnjeg lista, Krešimir Žabec, predstavio je u Dubrovniku svoju monografiju “Most Pelješac”, a predstavljanju je prisustvovao i premijer Andrej Plenković.

“Pokazali smo odlučnost i vjerovali smo u ostvarenje jer smo imali sve potrebne alate, znanje i moderni suverenizam, osnaženi međunarodni položaj i viziju onoga što radimo. Osigurano je sufinanciranje Europske komisije u visini od 357 milijuna eura, iako je BiH problematizirala projekt, zbog čega smo morali biti još ustrajniji”, poručio je Plenković.

14:08 MUP: Sve prolazi u najboljem redu

Policija se preko službenog Twitter kanala oglasila glede situacije na Pelješkom mostu koji uoči otvorenja privlači veliku pozornost građana. Sa sigurnog aspekta, poručuju kako se sve odvija u najboljem redu, a svi zainteresirani moći će prošetati do prvog pilona sve do 16 sati.

Pelješki most otvoren je do 16 sati za sve građane i posjetitelje koji žele prošetati do prvog pilona. Sa sigurnosnog aspekta sve se odvija u najboljem redu. Na okolnim prometnicama promet je lagano pojačan. Pozivamo građane na pridržavanje uputa 👮‍♂️ na terenu. #SpajamoHrvatsku pic.twitter.com/1fEQ9XQubO — MUP-RH (@mup_rh) July 26, 2022

13:40 Jadrolinija: Naše plovidbe ostaju kao do sada

Iako smatra kako će Pelješki most smanjiti trajektni promet i do 50%, zapovjednik jednog trajekata Jadrolinije Andro Stražičić, na N1 je rekao kako Jadrolinija ne planira ukinuti aktualne trajketne linije na tom području. Uz kamione nabave za Korčulu, istaknuo je kako trajektima putuju turisti te domaće stanovništvo s povlaštenim kartama.

13:10 Europska komisija komentirala Pelješki most

Podsjetivši kako je Pelješki most financiran sredstvima Europske Unije, večerašnje otvaranje Pelješkog mosta, pozdravila je i Europska komisija.

“Projekt je iznimno važan za Hrvatsku, ali i za Europsku uniju. Ovaj je most simbol europske solidarnosti i pokazatelj financijske i političke podrške Hrvatskoj. Uvjerena sam da će znatno poboljšati svakodnevni život građana i biti važna sastavnica razvoja Hrvatske”, rekla je Elisa Ferreira, povjerenica za koheziju i reforme.

12:47 Krenula utrka lađa

Započela je revijalna utrka neretvanskih lađa koje plove ispod Pelješkog mosta.

12:25 Plenković: Shvatio sam da je most nužan, a ne neki luksuz

Premijer Andrej Plenković javio se iz Dubrovnika, i osvrnuo na večerašnje otvaranje Pelješkog mosta.

“Mi smo odlučili izgraditi most, i ja sam rekao da nema šanse da u našem mandatu ne izgradimo taj most. I to sam rekao na sjednici Vlade 2017. godine, kada još nije bilo ni potpisano sufinanciranje. Onda je BiH počela problematizirati projekt. Tu sam vidio da moramo biti još ustrajniji u svom naumu da izgradimo taj most. Shvatio sam da je most nužan, a ne neki luksuz”, poručio je i dodao kako će most zbog povezivanja hrvatskog teritorija biti važan kod ulaska Hrvatske u Schengen.

“Zato nije važno ‘tko je više da'”, rekao je Plenković zahvalivši se svima koji su sudjelovali u gradnji mosta.

11:58 Luka Bebić: Pelješki most je moja ideja

Bivšeg predsjednika Sabora, Luku Bebića, neki ističu i kao idejnog začetnika Pelješkog mosta, što je i sam rekao za N1.

“Ja sam ’94. godine na klubu zastupnika HDZ-a rekao da ćemo morati izgraditi most. Ja sam pred klubom predložio izgradnju mosta, a što se tiče javnosti i stava, to sam iznio 1.10.1998. godine. Oni su tada rekli da će most za Pelješac biti Sanaderov Obrovac”, rekao je bebić prisjetivši se kako je bivši premijer Ivo Sanader most otvorio 2005. i 2007. godine, dok je SDP zaustavio radove nakon njega, spominjući koridor kroz Neum.

“Svako ljeto sam pratio napredak izgradnje dalekozorom kojeg su mi djeca poklonila za rođendan. Dobio sam poziv i doći ću na otvorenje”, najavio je Bebić.

11:06 Hajduković: Nedostaje sedam kilometara

Glede otvaranja Pelješkog mosta, na Twitteru se javio i Domagoj Hajduković iz saborskih redova kluba Socijaldemokrata, koji se požalio na nedovršenost ovog velikog prometnog projekta.

“Nitko me spori da je Pelješki most velika stvar za Hrvatsku iz već puno puta spominjanoj razloga kao i nacionalni projekt više Vlada. Ne želeći kvariti svečarsko raspoloženje, ne mogu se ne zapitati dvije, po meni jako bitne stvari. Zašto otvaramo most kojemu još nedostaje 7 kilometara ceste – sav promet s mosta prolazit će kroz Ston. Zašto smo odlučili potrošiti nemalu svotu novca na ceremoniju otvaranja? Ne bi li neka skromnija ceremonija bila primjerenija ovim nesigurnim vremenima? Što vi mislite?” pisao je Hajduković. Podsjetimo, strani mediji su također u utorak pisali o tome kako će Pelješki most dodatno izolirati BiH.

Zašto otvaramo most kojemu još nedostaje 7 kilometara ceste – sav promet s mosta prolazit će kroz Ston. Zašto smo odlučili potrošiti nemalu svotu novca na ceremoniju otvaranja? Ne bi li neka skromnija ceremonija bila primjerenija ovim nesigurnim vremenima? Što vi mislite? 2/2 pic.twitter.com/AzlCy2qB35 — Domagoj Hajdukovic (@dhajdukovic) July 26, 2022

10:32 Direktor HTZ-a o mostu kao novoj atrakciji

Uz olakšavanje prometa, ali i turizma, Pelješki most je i sam po sebi turistička atrakcija, smatra Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ).

Kako je rekao Hini, strani mediji o njemu već rade priloge, a najavljuje i kako će most biti dio turističke promocije zemlje. Sve u svemu, očekuje dodatnu potražnju za jugom Hrvatske.

10:07 Frka-Petešić: Najviše se izgradilo u Plenkovićom mandatu

Predstojnik Ureda premijera, Zvonimir Frka-Petešić, za N1 je rekao kako je sve spremno, svi se vesele te sve prolazi u najboljem redu uoči večerašnjeg otvaranja Pelješkog mosta. Dodao je i kako će se slavlje uveličati s nekoliko iznenađenja, zasad neotkrivenih.

“Ne očekujem da će biti ‘situacija’ jer je ovo svehrvatski projekt. Ipak, najviše se učinilo u posljednjih šest godina, u mandatu vlade Andreja Plenkovića”, komentirao je Frka-Petešić.

10:00 Otvoreno za pješake

Pelješki most otvoren je za pješake.

9:50 Javilo se Ministarstvo branitelja

Ustvrdivši kako Pelješki most nije spojio Hrvatsko samo teritorajlno, već i simbolički, Ministarstvo branitelja ocijenio je otvaranje mosta događajem koji ujedinjuje i poziva na zajedništvo, baš kao i pobjeda u Domovinskom ratu.

U programu sudjeluju branitelji iz više motoklubova, a pripadnici ratnih postrojbi i branteljsko-stradalničke populacije, otvaranju će svjedočiti s obje strane nove prometne rute.

“Pozvani su i svi koji mogu i žele nazočiti tom povijesnom događaju da se pridruže mještanima kako bi zajedno proslavili otvorenje Pelješkog mosta, kojega ne bi bilo da nije bilo doprinosa i žrtve hrvatskih branitelja u obrani i oslobađanju naše domovine”, piše Ministarstvo.

9:35 Pobjednici utrke

Završila je Du Motion utrka preko Pelješkog mosta u kojoj je sudjelovalo 250 trkača. Sa istrčanih pet kilometara u 20 minuta i sedam sekundi, najbrži trčak je Leo Zlokić, a najbrža trkačića Lukrecija Krstičević koja je rutu istrčala s vremenom 22:38.

9:20 Prometna očekivanja

Dok se očekuje službeno otvorenje Pelješkog mosta, prometna očekivanja od stare rute, iznio je za N1 Dražen Sršen iz granične policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Otkrio je kako veliki dio prijelaza preko graničnog prijelaza Klek ostvaruju stranci, a gužvu tamo očekuju još danas, a potom, prema grubim procjenama, vjeruju kako će se prolaz preko Kleka smanjiti za 30-ak posto.

09:11 Projektant mosta: Svi su preživjeli gradnju

Marjan Pipenbaher, slovenski inženjer i projektant pelješkog mosta, za Slovenski je radio objasnio kako je taj most jedan od uvjeta za Schengen te nije važan samo za Hrvatsku, već i širi europski prostor.

“Nitko pri gradnji mosta nije umro, bile su samo dvije malo ozbiljnije nezgode, to je također vrlo važno istaknuti”, pohvalio je Pipenbaher podsjećajući kako je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC) odradila građevinske radove.

09:00 Utrka DU Motion

Počela je utrka DU Motion preko Pelješkog mosta u kojoj sudjeluje 250 trkača svih generacija. Trčati će ukupno 5 kilometara, s jedne strane mosta na drugu i natrag.

08:43 Stigli branitelji

Most će za sve građane i posjetitelje biti otvoren od 10 sati, a most je prva prešla grupa branitelja iz Vukovara.

Foto: Vojko Basic / CROPIX

Svečanost u Komarni završava izvedbom “Himne slobodi”, vatrometom tijekom kojeg će zvoniti i zvona svih crkava Dubrovačke biskupije te blagoslovom mosta, a prvi će njime nakon otvaranja, oko 22 sata, proći motociklisti braniteljskih postrojbi.

Tijekom vatrometa mostom će proći i dva automobila hrvatske proizvodnje – Rimčeva Nevera te automobil koji “gradi” proslavljeni automobilistički as Niko Pulić.

Redovan promet Pelješkim mostom krenut će točno u ponoć.

Najveći hrvatski infrastrukturni projekt financiran iz EU fondova je težak kao 30 Eiffela, a na njemu je tijekom deset godina radilo nekoliko vlada.

Prelazi preko morskog tjesnaca široki su 2140 metara, dug je 2.404 metra, s plovidbenim profilom ispod mosta 200 puta 55 metara, a glavni i odgovorni projektant mu je Marjan Pipenbaher.