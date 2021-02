SPEKTAKULARNA ERUPCIJA ETNE: Vodoskok lave, gigantski oblaci dima i tisuće komada stijena izbačeni kilometarima u nebo

Autor: Dnevno

Vulkan Etna, najaktivniji je europski vulkan koji svojim posljednjim aktivnostima snažno privlači pažnju cijelog svijeta, a u ponedjeljak navečer pripremio je pravi spektakl.

Naime, spektakularna erupcija Etne dostigla je vrhunac kafa su se fontane lave vinule na visinu od 1500 metara, piše Guardian.

Erupcija je prilično eksplozivna, a sam pepeo dopire sve do Katanije, no to nije ništa čudno. Stručnjaci tvrde kako ovaj vatromet erupcije spada u normalne aktivnosti kad magma može doseći visine više od 3.300 metara visokog vuklana,

“Etna ovih dana ima pravu predstavu”, rekao je Marco Neri, vulkanolog i član INGV-a, talijanskog nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju.

“Ovo je zasigurno najjača eksplozija u južnom krateru otkrivenom 1971. godine Tako velike eksplozije nismo vidjeli godinama, ali trenutno nema rizika za stanovništvo, osim dima koji nekima može stvoriti probleme s disanjem te pepela koji prekriva zgrade i ulice”, kazao je Neri.









Prema vulkanolozima, Etna izbacuje “primitivnu magmu”, odnosno magmu čiji se sastav malo promijenio u odnosu na Zemljin plašt gdje je nastala. To je magma koja dolazi iz utrobe planine i nosi veći naboj plina. Iz tog je razloga sposobna proizvesti zapanjujuće visoke fontane od lave.

Najduža zabilježena erupcija Etne dogodila se u srpnju 1614. godine, kada su eksplozivne aktivnosti trajale 10 godina, a vulkan je izbacio više od milijardu kubičnih metara lave, prekrivajući 21 kvadratni kilometar. Najpoznatija i najrazornija erupcija dogodila se 1669. godine, kada je lava, popraćena potresima, zatrpala desetke gradova i došla čak do mora.