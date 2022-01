SPASIO JE VIŠE OD 30 LJUDI IZ DUNAVA, OBRATIO MU SE I MATEJEV OTAC: ‘Nije plivao mnogo, možda 500 metara. Ta mogućnost da se krije… Nitko ga ne poznaje, što će jesti, piti?’

Autor: Daniel Radman

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, za savjet se jučer (srijeda) obratio dunavskom ribaru Renatu Grbiću. Mnogi će reći da je to prava adresa jer je Grbić spasio više od 30 ljudi iz Dunava, a razgovor s njime ulio je kakvu-takvu nadu ocu kojeg razdire neizvjesnost.

“Došao sam pitati kakvo iskustvo ima s ljudima koji su imali tu nesreću koja je slučajno ili namjerno pala u Savu ili Dunav”, pojasnio je svoje razloge Periš i otkrio da mu je razgovor dao neku nadu.

Sad je i Grbić prepričao sadržaj razgovora za Telegraf. “Došao je pitati me za mišljenje i savjet, nije mu bilo jasno da je signal mobilnog telefona uhvaćen kod Velikog ratnog ostrva, kako je to moguće. Najnovije informacije pokazuju da je Matej plivao u Savi, onda to znači da je doplivao do Ratnog ostrva i tu su ga bazne stanice locirale i to je to. Poslije toga se gubi svaki trag. Nije plivao dugo. Od Beton Hale do Ratnog ostrva nema više od 500 metara, možda ni toliko. Ali mnogo je voda jaka, i hladno je, što su sve otežavajuće okolnosti”, ispričao je.

“Nema šanse da se krije 11,12 dana po ovoj zimi”

Ribar je bio prilično otvoren prema Perišu, sam nije optimističan oko potrage.

“Bio sam iskren prema njemu, rekao sam mu da bi tijelo moglo isplivati za nekih mjesec dana, ali i da bih najviše volio, kao i svi u Srbiji, da Matej bude živ. Opet, ta mogućnost da se krije… Nitko ga ne poznaje, što će jesti, piti… kad pričate i razmišljate logično… Nema šanse da se krije 11, 12 dana po ovoj zimi. Na Velikom ratnom ostrvu ima 10, 15 vikendica, ali netko bi ga vidio, a i šta bi jeo, od čega bi živio”, kao da se na glas pita Grbić.

“Daj Bože da se svi varamo i da je dečko živ, ali kako dani prolaze, vjerojatnost je sve manja. Svi bi bili sretni da je živ i da proslavimo taj njegov nov život.