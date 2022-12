SPAŠAVA LI NAS BANOŽIĆ OD PADOVA DRONOVA? Ove skupocjene rakete imaju drugačiju namjenu: ‘Politika nam pokušava prodati priču’

Autor: Dnevno.hr

U posljednje dvije godine Hrvatska bilježi prva značajna ulaganja nakon dugo godina u Hrvatsku vojsku. Tako je nakon lani potpisanog ugovora o kupnji 12 borbenih aviona Rafale, potpisan i ugovor o kupnji francuskog sustava protuzračne obrane kratkog dometa Mistral, težak 72 milijuna eura

Ovu kupnju potrebno je sagledati u kontekstu toga da je na Zagreb pao sovjetski dron od nekoliko tona bez ikakve reakcije NATO-a i Hrvatske vojske. Psihološki efekt na javnost bio je velik i mnogi su se s pravom zapitali je li Hrvatska sigurna ako joj nebom može letjeti sovjetski dron, a da pritom nitko ništa ne može učiniti. Tako se u javnosti i pokrenula intenzivna rasprava o nedostatku sustava protuzračne obrane u Hrvatskoj te su pokrenuti razgovori o potrebi nabavke takvog sustava.

Čini se kako je nabavka Mistrala potaknuta upravo tim kritikama, ali kako nam objašnjava neovisni geopolitički analitičar Danko Radaljac – koji pozdravlja svako ulaganje u HV – time nije riješeno praktički ništa u smislu strateške obrane.





“To je kratkodometni obrameni sustav unatoč tome što politika pokušava prodati da je to sustav gotovo srednjeg dometa. Nije, i svaka normalna vojska registrirat će ga kao kratkodometni sustav. On prije svega služi takozvanoj točkastoj obrani. Taj sustav se postavlja kako bi se obranio neki specifičan cilj kao što je primjerice, nuklearna elektrana, stožer ili vojna baza. Dakle, bitne ciljeve branimo njime i za taj posao je Mistral odličan”, govori Radaljac i objašnjava kakvu će ulogu novi Mistral imati u našim vojnim snagama.

“Mi s Mistralom rješavamo samo jedan dio problema, a to je da naše kopnene postrojbe nemaju protuzračnu zaštitu, nema one neposredne zaštite od primjerice helikoptera i aviona koji idu na njih. Francuskim sustavom smo riješili to da naše brigade mogu ići naprijed bez straha da će ih netko zasuti iz zraka”, kaže Radaljac.

Radaljca smo upitali i za zbunjujuće informacije o tome kakav točno sustav Hrvatska nabavlja s obzirom na to da je ministar obrane Mario Banožić najavio kako kupujemo sustav protuzračne obrane kratkog dometa, dok tvrtka koja proizvodi Mistral navodi kako je riječ o sustavu “vrlo kratkog dometa”.

“To je pitanje nomenklanture. Kada pitate vojnika na terenu, postoji točkasta i strateška obrana. Mistral je namijenjen točkastoj obrani. Ima i sustava puno većeg dometa koji je namijenjen točkastoj obrani, dakle obrani konkretnog cilja, a ne zone. Banožić kakav god da je, to je pitanje nomenklature. Nismo dobili stratešku obranu, ali jesmo taktičku to je sjajno. Svako ulaganje je dobro, ali da smo riješili nešto duboko, nismo”, zaključuje Radaljac.









Mnogi građani se s pravom pitaju može li Mistral spriječiti situacija kakva se dogodila o ožujku kada je na Zagreb pao sovjetski dron od nekoliko tona i samom srećom nije pogodio studentski dom koji se nalazio samo desetak metara od mjesta udara.

“Mi da smo imali Mistral kada je dron dolazio prema Zagrebu, ne bi se ništa promijenilo. Između ostalog i jer ne možemo rušiti dron raketom nad naseljenim mjestom. Opet može pasti na civile. Imali smo sreće. Treba nam sustav koji će omogućiti da taj dron niti ne dođe do Zagreba. Mistral bi doduše mogao srušiti taj dron, ali njegov domet je oko 10 kilometara i dron bi najvjerojatnije opet pao na naseljeno područje i time ne bismo dobili ništa. Taj dron su trebali srušiti Mađari, a da smo imali sposobnosti i da smo uložili ranije spomenutih milijardu eura, mi smo ga trebali srušiti na pogodnom teritoriju negdje između Drave i Zagreba”, kaže Radaljac.

“Pitanje pada drona u Hrvatskoj ne može se svesti samo na pitanje koji protuzračni sustav imamo. Ciljevi na nebu ne ruše se tek tako. Primarno se izvodi identifikacija cilja kako bi se znalo što se točno ruši. Može se dogoditi da putnički avion ostane bez komunikacije i on nadolazi, ali nećemo pucati na njega. Tijekom 80-ih prošlog stoljeća dogodilo se nekoliko takvih situacija zbog čega su vojske uvele strogi protokol. Ne može se pucati na neidentificirani objekt. Zato postoje avionske čeke s kojih borbenih avioni polijeću kako bi identificirali potencijalnu prijetnju, a oni je naposljetku mogu i srušiti”, pojašnjava Radaljac i dodaje.









“Da bi se riješila situacija kao što je dron iznad Zagreba, potreban je puno širi sustav. Za to nam trebaju radari, trebaju nam avioni i treba nam protuzračni sustav srednjeg dometa. Sustavi srednjeg dometa pružaju znatno širi prostor, na primjer Zagreb i svjeverozapadnu Hrvatsku. Hrvatska ima veliki problem jer od 90-ih nije uopće razvijala sustav protuzračne obrane niti na taktičkoj niti na strateškoj razini. Dakle od razine obične vojske na terenu do obrane države. Sutra možemo utući milijardu dolara u to, ali nećemo i dalje riješiti problem. Pitanje je koliko će nama godina trebati da imamo teritorij države pod kišobranom protuzračne obrane. Danas da da krenemo, trebalo bi nam minimalno pet godina, a realnije deset godina”, zaključuje Radaljac.