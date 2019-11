SPAS ZA NADOLAZEĆU TURISTIČKU SEZONU? Ministar će predložiti povećanje kvota za rad stranaca: Evo koje brojke su u pitanju!

Autor: Dnevno

Ministar turizma Gari Cappelli u utorak je na svjetskoj turističkoj burzi WTM u Londonu najavio da će se na Vladi uskoro naći prijedlog Ministarstva turizma o kvoti od 30 tisuća dozvola za rad stranaca u turizmu u 2020., a zainteresirani će ih moći koristiti dok se ne donese novi Zakon o strancima, javlja 24sata.

“Novim zakonom o strancima predviđeno je ukidanje kvota odnosno ograničenja ‘uvoza’ radnika, no kako se usvajanje tog zakona, koji je krenuo u proceduru, očekuje oko ožujka 2020., predložit ćemo na Vladi da se do tada te kvote rješavaju ‘po starom’. U ovoj godini se u turizmu iskoristilo 21 tisuća dozvola za strance, a za 2020. ćemo predložiti da to bude 30 tisuća”, rekao je Cappelli.

Cappelli nije točno precizirao hoće li to biti već na sjednici ovog tjedna ili idućeg, kada se očekuje i prijedlog kvota dozvola za rad stranaca u građevinarstvu, no kako je istaknuo, da će to biti uskoro kako bi sektor mogao što brže riješiti situaciju s nedostatkom ljudi.

Cappelli procjenjuje da će za iduću godinu turizam zbog novih investicija i planova trebati oko 35 tisuća dozvola za rad stranaca, ali i da će se to bolje vidjeti tijekom iduće godine.