Spajić oprao Filipovića, sve je jasno: ‘Danas se potvrdilo ono što je Domovinski pokret govorio 28. ožujka’

Autor: Dnevno.hr

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, i Daniel Spajić, zastupnik Domovinskog pokreta, održali su konferenciju za medije na temu afere s plinom.

”Danas se potvrdilo ono što je Domovinski pokret govorio još 28. ožujka ove godine. Na konferenciji za medije ispred Bašćanske ploče sam tada naveo primjer da HEP nešto kupuje po 250, a prodaje po 70, i rekao da će se stvoriti ogromni gubici, da će biti jedna dokapitalizacija HEP-a, pa druga krajem godine. Ispostavilo se da je istina sve što smo govorili”, uvodno je rekao Spajić.

Objasnio je da je HEP u nenormalnim problemima zato što je ministar Filipović čovjek koji do prije godinu dana uopće nije znao da je HEP državna firma. Kaže kako samo treba pogledati Filipovićeva gostovanja od lipnja prošle godine, kada je, podsjeća Spajić, ministar gospodarstva govorio da država ne mora sav teret, što se tiče energije, preuzeti na svoja leđa i da će dobar dio toga preuzeti HEP.





”Država je jedini vlasnik HEP-a, a ministar Filipović je, kao ministar, jedini član Skupštine HEP-a. On je znao za sve što se dešavalo u HEP-u. A o svim tim detaljima će nam reći zamjenik predsjednika DP-a Mario Radić, čovjek koji puno bolje poznaje samu strukturu svega toga, čovjek kojeg su prozivali da ima veze s HEP-om, a koji od HEP-a ne može dobiti gotovo godinu dana priključak na vlastitu investiciju od milijun i pol eura”, istaknuo je Spajić.

Radić je podsjetio kako je prošlog tjedna rekao da je, ukoliko su dopisi iz HEP-a išli prema Ministarstvu, onda krivo Ministarstvo, a da je, ukoliko dopisi iz HEP-a prema Ministarstvu nisu išli, kriv HEP. Iz ovoga što je danas izašlo, a što su, kaže Radić, originalni dokumenti, poručuje da je potpuno jasno da je HEP od siječnja upozoravao na problem.

Radić: Ispada da je Plenković znao o čemu se radi u plinskoj aferi

”I ne samo od siječnja, nego i u prosincu, kad je trebalo isprazniti skladišta Okoli, te je tada napravljena šteta od gotovo 120 milijuna eura, samo zato što se nisu ispraznila skladišta i što se nije prodavalo po cijeni od 130 eura u tom trenutku, a kupovalo se po 47. Nakon toga ide ovaj cijeli proces, gdje se dogodila opet šteta. I ovog puta ću biti kristalno jasan. Ovo je sve osobni rat ministra Filipovića s Franom Barbarićem”, upozorio je.

Radić je naglasio da ispada da je Andrej Plenković znao o čemu se tu radi: ”Je li imao dvije strane iste priče, jednu od Filipovića, a jednu od Barbarića, ja to ne znam. Ukoliko je imao potpuno isto, on je potpuni krivac. Uostalom, on ih je postavio obojicu. Dozvoliti da država bude talac i da ovakve štete nastanu iz razloga što je netko zamislio u svojoj glavi da ga je čovjek, kad je bio kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba, rušio, da ulazi u osobni rat i da svi skupa zbog toga ispaštamo, to je skandal svih skandala”.

Radić je prokomentirao i to što je Plenković nedavno izjavio da nije bio upozoren na viškove plina, a iz danas objavljenih mailova ispada suprotno. Rekao je kako će Plenković morati odgovoriti na to pitanje i kako je iz ovih mailova jasno da je bio upozoren, no kako ne zna je li imao s druge strane upozorenje da će biti sve u redu: ”Samo neka ne odgovori da opet ništa nije znao i da to ništa nije istina”.

Poručio je da, ako je HEP poslao dopise, kao što je, ne vidi način kako je HEP mogao pobjeći od ovoga. Kaže da bismo najbolje prošli u ovom slučaju da nismo imali ministra gospodarstva, jer bi tada uredba sama od sebe u ožujku ove godine prestala vrijediti i sve bi bilo u redu, a Hrvatska ne bi izgubila milijune. Informaciju kako je HEP poslao dopis ministru gospodarstva u kojem piše da viškove koriste za svoju proizvodnju, Radić je komentirao: ”Neupitno je da su jedan dio koristili i za to, ali nisu mogli sve”.









Na novinarsko pitanje što bi sad trebali učiniti Filipović i Plenković, Radić je odgovorio da bi, po njemu, bilo politički moralno da Filipović sam podnese ostavku jer je uhvaćen u laži. Radić je podsjetio kako je Filipović na RTL-u prije sedam dana rekao da je 29. lipnja prvi put saznao za probleme te da zna za HEP-ov dopis, ali da to nije bitno jer nije ministrova dužnost da brine o kupovini i prodaji plina.

Spajić: Inzistirat ćemo na odgovornosti ministra Filipovića jer je znao za probleme s plinom

”Gospodine Filipoviću, je, to je tvoja dužnost, a uz to si predsjednik kriznog stožera za plin u Hrvatskoj. Ako ne bude htio dati ostavku, i ne bude li Plenković smijenio gospodina Filipovića, on je taj koji je sve znao i koji nas je doveo do ove štete”, poručio je Radić.

Spajić je prokomentirao sastanak oporbe, a koji je održan u petak, te poručio da su podržali sve točke, osim toga da se iz ovog svega izuzme ministar Filipović. Podsjetio je kako su 28. ožujka ove godine oni, a ne Troskot, upozoravali na probleme u HEP-u, samo što je tada svima bilo nejasno što se događa s HEP-om.









”I što oporba traži na tom sastanku? Kažu: sve ok, ali nećemo dirati ministra Filipovića. Zna li oporba da je on jedini član Skupštine HEP-a jer je država jedini vlasnik HEP-a? Ako oporba kaže da on to nije znao, onda oporba uopće ne zna kako sustav funkcionira. Ja sam na sastanku rekao: – Sve podržavamo, ali ne podržavamo jedino da se ministar Filipović iz toga izvuče”, dodao je.

Spajić je naglasio kako je na sastanku problem bila VSOA i kako je to sad riješeno te zaključio: ”Je li ministar Filipović odgovoran za ovo? Je. Mi ćemo inzistirati na njegovoj odgovornosti jer je on ministar i nismo ga mi tu stavili. Ostala nam je na sastanku jedino treća točka, a to je bio štrajk u pravosuđu. Podržavamo štrajk tih ljudi jer svi znamo što je pravosuđe u Republici Hrvatskoj”.