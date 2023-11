Spajić oprao Beljaka zbog prosvjeda svinjogojaca: ‘Kolega, baš ste se istresli i to bez veze’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Prosvjed svinjogojaca na istoku Hrvatske zbog mjera kojima se nastoji suzbiti širenje afričke svinjske kuge traje već tjedan dana.

Nastavlja se blokada prometnica kod graničnih prijelaza, a ako danas do podneva netko iz Ministarstva poljoprivrede ne dođe na sastanak s predstavnicima Stožera za obranu hrvatskog sela, najavljuju još veće blokade. Seljaci traže prestanak eutanaziranja nezaraženih svinja, dozvolu prometovanja zdravim svinjama te dozvolu održavanja kolinja.





Iz Vlade trenutno nema nikakvih naznaka da će se razgovarati s prosvjednicima.

Tko stoji iza prosvjeda svinjogojaca?

Stoje li iza prosvjeda svinjogojaca oporbene stranke i jesu li ljudi koji predstavljaju seljake na prosvjedima vezani za politiku u emisiji ‘U mreži Prvog’ odgovarali su saborski zastupnik HDZ-a Josip Šarić, Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta i predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Na pitanje stoji li Domovinski pokret iza prosvjeda seljaka Daniel Spajić je odgovorio kako je to “priča HDZ-a”.

“Ovi su se ljudi organizirali isključivo zbog loših politika HDZ-a. Dovedeni su do zida, a mi smo im samo, u tome što rade – dali podršku. Nisu oni nenormalni da im netko iz neke političke stranke može doći i reći što da rade”, kazao je Spajić.

Smatra da seljaci nisu adekvatno obeštećeni. Ustvrdio je da im novac sjeda na račun bez ikakvog rješenja, jer se “bez rješenja ne mogu žaliti”.

Josip Šarić (HDZ) kaže da živi u mjestu Otok gdje nije vidio nekog nezadovoljstva kod onih kojima je isplaćena naknada. Kaže, da su prosvjedi organizirani prije dva mjeseca, možda se moglo o nečemu pregovarati, no sada je isplaćeno oko 7 milijuna eura i tvrdi na nema razloga za nezadovoljstvo.

Dodao je kako se svaki dan na prosvjedu može vidjeti Marijana Pavličeka iz Hrvatskih suverenista, Nikolu Grmoju i Marina Miletića iz Mosta.









Beljak: Ovo je početak seljačke bune

“Članice i članovi HSS-a su tamo gdje trebaju biti – na barikadama. Ali HSS ne stoji iza organizacije prosvjeda. Ovo je početak priče koja će značiti kraj HDZ-a – dolazi na naplatu osam i više godina onoga što je hrvatski seljak trpio. Ljudi su ostali bez egzistencije i tu više ne pomažu nikakve mjere. Ovo je početak seljačke bune. To što se Domovinski pokret ili Most slikaju”, to je njihovo pravo, kazao je Krešo Beljak.

Spajić: Beljak, baš ste se istresli i to bez veze

Obrušio se na desnicu, rekavši da članovi Domovinskog pokreta samo žele ušićariti poene i poslije koalirati s HDZ-om.

Na to mu je vratio Spajić:









“Kolega Beljak sad ste se istresli – neargumentirano i bez veze. Vi ste očito tvrda ljevica, a tradicija je u Hrvatskoj da se o malom čovjeku brinu oni desno od centra”, zaključio je.

Podsjetimo, članovi Domovinskog pokreta u više su navrata odbacili spekulacije o koaliciji. Zamjenik predsjednika stranke, Mario Radić, u Studiju 4 Petra Vlahova još je u rujnu odgovarao na to pitanje.

“Što se tiče HDZ-a, na svom saboru rekli su da će im partneri biti manjinci i liberali. Domovinski pokret niti je manjinac, niti je liberal, tako da s te strane ja ne vidim načina kako mi to možemo koalirati dok god se provodi ova globalistička politika slušanja isključivo interesa Bruxellesa, a sve nauštrb interesa Hrvatske. Ustrajat ćemo na svom programu i politici koju ćemo samostalno kreirati”.