Spajić o golemom problemu nakon Milanovićevog razotkrivanja: ‘Tako ne možemo dalje’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović održao je hitnu konferenciju za medije na Pantovčaku. Sazvao ju je nakon svoje nedavne izjave da Ivan Turudić ne bi trebao biti glavni državni odvjetnik zbog ozbiljnih sigurnosnih prijetnji. Milanović je najavio da će pričekati nekoliko dana prije nego se ponovno izjasni o ovom pitanju, pruživši premijeru Andreju Plenkoviću vremena za informiranje i odgovor.

Plenković, s druge strane, zatražio je “neformalno izvješće SOA-e”. Naglasio je da se odnosi na povjerljive izvide iz 2015. godine, posebno povezane s Turudićevim poznanstvom sa Zdravkom Mamićem. Plenković tvrdi da nema ništa senzacionalno ili posebno novo u tim saznanjima.

“2015. godina, ja sam još premijer, a Kolinda predsjednica. Mamić je htio biti uz nju, ali predsjednica nije bila ugrožena. Mamić je bio cilj DORH-a, dugo vremena, zbog čega su se obratili SOA-i. SOA ne može bez Vrhovnog suda, sud je to odobrio, ali Turudić kao predsjednik suda, i njegov sud na zahtjev USKOK-a, odobrava određene mjere. U priču je uključena SOA, ali ne zanima ih Turudić nego Mamić. Tako prvi put Zdravko Mamić biva uhićen 3. srpnja 2015. Jedno od njegovih uhićenja. Protiv njega kreće istraga, Mamić skuplja novac za jamčevinu, a već prije toga SOA mjerama tajnim praćenjem u otvorenom javnom prostoru dolazi do saznanja da se gospoda sastaju”, krenuo je predsjednik RH.

‘Hrvatsko pravosuđe je žabokrečina’

“Da su to sastanci pod čudnim okolnostima. Da to nije krstitka, nego da ima obilježja konspirativnosti, ali tada Mamić još nije pod istragom. Itekako je pod interesom, a Turudić je tada predsjednik Županijskog suda. Skrivali su se na tajnim mjestima, DORH i SOA-u to nije zanimalo, ali su to vidjeli, saznali… Što se radi s tim informacijama, to se čuva. I DORH je obaviješten, koji se vjerojatno pitao što sada. Čovjek treba doći u tu ustanovu i prekopati sve ‘fajlove’, je l’ to normalno za europsku Hrvatsku?”, ispričao je Milanović.

O cijeloj situaciji porazgovarali smo s Danijelom Spajićem, članom Domovinskog pokreta. Otkrio nam je kako iz poslovnih razloga nije pratio presicu predsjednika Milanovića, ali je itekako imao što za reći na cijeli slučaj.

“Nisam uspio ništa ispratiti jer sam imao sastanke pa nisam stigao ispratiti presicu. Moram malo večeras kada uhvatim vremena popratiti što je sve govorio”, počeo je naš razgovor. Ipak, gospodin Spajić upućen je u događanja, a o hrvatskom pravosuđu nije imao dobrih riječi.

‘Očekujem jedno…’

“Ja vam uvijek mogu reći jedno kada je u pitanju naše pravosuđe. Ja već tri godine ponavljam, to je žabokrečina. Nama država i je u problemima zbog takvih stvari. Dok mi ne budemo imali ljude koji će savjesno raditi svoj posao i biti za to adekvatno plaćeni, dok se nama to ne dogodi, mi ne možemo ići naprijed kao društvo. I to je nažalost tako. Surova istina, koliko god bila gorka, to je istina. Neprihvatljivo je da se nalaze ljudi pod optužnicama sa sucima. To nema ni u jednoj normalnoj državi u svijetu”, oštro je rekao.

Na upit o tome očekuje li reakciju premijera Plenkovića ili pak Turudića, Spajić nam je samo kratko rekao:









“Ja očekujem da će na to sve na izborima reagirati hrvatski narod, evo. Ovo drugo je sve isto već 30 godina”, zaključio je.