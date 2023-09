Sotonizam više nije u modi, Hrvati se priključuju novoj sekti: ‘Vremena su se promijenila’

Autor: Doris Vučić

Unazad desetak godina pisalo se kako je varaždinski kraj centar sotonizma i plodno tlo za sekte koje navode mlade na samoubojstvo. S jezivim slučajevima mladih ljudi koji su upali u ralje mračnih sekti javno je u više navrata govorio Nebojša Buđanovac, psihoterapeut i čovjek koji je, pisalo se, odgovorio stotinu mladih ljudi od samoubojstva. Upravo smo s ovim “dobrim duhom”, kako ga nazivaju u Varaždinu, porazgovarali o tome kakva je situacija danas u ovom djelu Hrvatske, ali i šire. Imamo dobre vijesti.

“Primijetio sam da se konačno smanjio broj mladih koji su tim filmovima. I dalje postoje ljudi koji prakticiraju sotonizam, ali onaj opasan element uvlačenja mladih u te grupacije se znatno smanjio posljednjih godina. Gledajte, uvijek će biti pojedinaca koji se time bave, ali meni je osobno uvijek primaran cilj bio rad s mladima i sprječavanje suicida. Posljednjih pet godina nisam čuo za niti jedno samoubojstvo koje su oni potaknuli”, ističe bivši ravnatelj Društva Crvenog križa Varaždinske županije.

Sotonizam, kaže, i dalje postoji na ovim prostorima kao jedna vrsta vjere, polu-religije, a osobe kojima je to izbor i put su uglavnom locirani u većim gradovima, primarno u Zagrebu i Rijeci.

“U redu mi je da to oni prakticiraju u sklopu svoja četiri zida sve dok ne uvlače mlade, a danas je najviše onih koji to rade za svoju dušu. Uostalom, mislim da smo mlade dosta uspjeli educirati o svim opasnostima takvih praksi. Sjetite se kako je prije bilo puno metalaca, gotičara i EMO klinaca… Danas pak srednjoškolci imaju potpuno drugačije vrijednosti, aktualna je drugačija moda i glazba. Puno je teže sada pronaći ‘žrtve’ i uplesti ih u ta destruktivna vjerovanja”, ističe Buđanovac pa priznaje da su se “vremena promijenila”.

Hrvati se okreću prirodi

A upitali smo ga i koje su sekte danas “najživahnije” u nas, a sudeći po odgovoru mogli bismo reći da se Hrvati sve više okreću prirodi umjesto đavlu.

“Sada su nekako najaktivniji vikani, to vam je religija vještičarenja koja se temelji na obožavanju prirode”, otkriva Buđanovac.

Wicca je, kako objašnjavaju na stranici zagrebačkog Wiccanskog kovena, drevni oblik duhovnosti. “To je vjera naših predaka u kojoj su Zemlja, Sunce i Mjesec bili sveti, u kojoj božansko nije bilo odvojeno od prirode već ju je prožimalo. Duhovnost u kojoj kroz povezanost sa prirodom otkrivamo sebe, gdje je svijet još uvijek začaran, a magija stvarna”, pojasnili su ukratko.









No, psihoterapeut podsjeća da je jedna opasna skupina i dalje aktivna.

“Ono što je uvijek tu negdje je ta Crna ruža za koju se ne može reći da je klasična sekta. Tu su uključeni neki drugi elementi, to je malo širi projekt nastao još 70-ih godina u bivšoj Jugoslaviji. U to doba u osnivanje su bile uključene i određene strukture iz tadašnje paraobavještajne zajednice”, napominje. Zanimalo nas je i gdje oni danas “operiraju”, a psihoterapeut tvrdi da djeluju kroz ćelije po gradovima, a svaka broji desetak do 15 članova.

Podsjetimo, priča o čuvenoj sekti Crna ruža proširila se osamdesetih nakon samoubojstva djevojčice iz ugledne dugoselske obitelji, a mnogi i danas smatraju da je sve izmislila Udba kako bi skrenula pozornost javnosti s tadašnjih društvenih i političkih tema. Zagrebom se tada širila prava paranoja pa su zabilježeni i fizički napadi na mlade darkere koji nisu imali veze ni sa kakvim sektama. Neugodnosti je imao i hrvatski putopisac, redatelj i TV-voditelj Željko Malnar koji je upravo u to vrijeme u Dugom Selu držao kafić Garuda, nazvan po hinduističkome božanstvu, orlu kojega jaše bog Višnu. Pričalo se da se pripadnici Crne ruže druže u Garudi, da se okupljaju na grobljima gdje okreću križeve, da otimaju djevojke kako bi ih žrtvovali Sotoni te da navode mlade na samoubojstva.









“Ali čini mi se da je pandemija utjecala i na taj svijet. Od ostalih sekti koje su bile aktivne do prije 15 godina, jako puno ih se ugasilo i više ne djeluju”, poručuje za kraj Nebojša Buđanovac.