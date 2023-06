Soros odredio nasljednika! Neki su ostali iznenađeni: Viđa se s liderima regije, pažnju posvećivao zapadnom Balkanu

George Soros (92) predao je vođenje svog carstva vrijednog 25 milijardi dolara svom 37-godišnjem sinu u odluci koja je neke uistinu iznenadila.

U intervjuu za The Wall Street Journal, Alex Soros je rekao da je sada predsjednik Soroseve zaklade Otvoreno društvo i da planira nastaviti podržavati iste ciljeve kao i njegov otac.

Zaklada je dosad donirala milijarde za ciljeve kao što su glasanje i pravo na pobačaj, piše Business Insider.

Alex je također jedini Soros u investicijskom odboru Soros Fund Managementa, koji ima imovinu vrijednu 25 milijardi dolara, prema časopisu.

Kroz svoju karijeru Alexander Soros veliku pažnju posvećivao je i području Zapadnog Balkana te je poznat kao osoba koja podržava ekonomske inicijative, a naročito onu koja se odnosi na Otvoreni Balkan.

Tako je Soros prošle godine na samitu Otvorenog Balkana u Ohridu viđen za stolom zajedno s Vučićem, Edijem Ramom, Dritanom Abazovićem te Dimitrom Kovačevskim.

With my brother @ediramaal in #Bratislava, Edi is the beacon of regional stability in the Western Balkans, and a good neighbor to all, he deserves more credit for this. Thanks for all you do for #Albania, #Europe, and the transatlantic alliance my brother. 🇦🇱🇪🇺 pic.twitter.com/WW3D8xfXbV

— Alex Soros (@AlexanderSoros) June 1, 2023