ŠOPINGHOLIČARI, PROBAJTE SE SUZDRŽATI: Donosimo popis trgovina čiji popust valja ugrabiti

Autor: M.M.

Po uzoru na Amerikance, i u Hrvatskoj je posljednjih godina zaživio Black Friday ili crni petak, dan kada cijene padaju. No, za razliku od Amerike gdje ti popusti sežu i do 90 posto, u Hrvatskoj se kupci mogu najčešće zadovoljiti s 50 posto, što je isto dobar predbožićni popust.

Donosimo vam popuste u pojedinim centrima i/ili trgovinama:

City Center

U petak da bi sve stigli, svi City Centeri raditi sat vremena duže, od 9 sati ujutro do 22 sata navečer.

Popuste pogledajte u nastavku.

Baby Center

30% popusta na dječju odjeću i obuću (vrijedi samo 29.11.)

25% popusta na Philips Avent (vrijedi samo 29.11.)

15% popusta na ostali asortiman po redovnim cijenama (vrijedi samo 29.11.)

do 50% na odabrane autosjedalice i igračke (vrijedi od 29.11. do 1.12.)

do 40% na odabrana kolica (vrijedi od 29.11. do 1.12.)

Borboleta

30% popusta na cjelokupni asortiman 29.,30.11. te 01.12.





Buzz

20% na sve

C&A

do 50 % na određene artikle od 28.11. do 01.12.

Calzedonia

do 50% popusta na dio asortimana

Camel active

popusti do 50%

Carpisa

do 50% na određeni dio asortimana kolekcije jesen/zima 2019.

Chix Threading bar

30% na CHIX paket obrva (oblikovanje koncem, bojanje, make up obrva)

Crystal Vision

30% popust na cjelokupni izloženi asortiman

Deichmann

20% popusta na sve nesnižene artikle

dodatno od 25.11. do 1.12. popusti za odabrane artikle u visini od 30% do 50% – super tjedan

Desigual

popusti do 40% na označene artikle

Dm

5% ukupnog dnevnog prometa donirati će se udruzi roditelja vitalno ugrožene djece “kolibrići”

Egoist

15% popusta na sav Illy asortiman: caffe aparati, šalice i ostali pribor

*kapsule nisu uključene u popust

*načini plaćanja: gotovina, debitnim i kreditnim karticama

Ewa Home

20% na asortiman porculanskih, staklenih i dekorativnih artikala te difuzora za prostor

Froddo

20% popusta na iznos računa

Galileo

40% na sve

Popust se ne odnosi na satove i dio asortimana basic košulja i majica.

Akcije i popusti se ne zbrajaju i međusobno se isključuju. Popust vrijedi od 29.11. do 01.12.

Gerry Weber

popusti do 50%

Ghetaldus optika

popusti do 50% na sunčani asortiman (osim izdvojenih brandova) i kontaktne leće

H&M

25. do 28.11. – do 50% na označene artikle

29.11. – 20% na sve

Hervis

20% popusta na kupnju

Ne vrijedi za artikle označene 1. ili VIP cijenom, artikle iz letka i poklon bonove te sportske satove. Akcije i popusti se ne zbrajaju. Popust vrijedi od 29. 11. do 2. 12. 2019.

Humanic

20% na sve

Popust vrijedi i 30.11. te 01.12.

iChoice

do 40% na određeni dio asortimana slušalica

ICON.

do 50% popusta na određeni dio asortimana

Inauris Jewelry

50% na cjelokupnu kolekciju srebrnog nakita

30% na cjelokupnu kolekciju zlatnog nakita

Interspar

25% na umjetne borove i božićne žaruljice – vrijedi i na već snižene i artikle u akciji!

25% na sve Remington uređaje*

40% na sve LED i ECO HALOGENE SIMPEX žarulje*

25% na sav Sonax asortiman*

25% na Tefal i Rowenta male kućanske uređaje*

Popusti se obračunavaju na blagajni. Popust se ne odnosi na već snižene artikle i artikle u akciji.

Intimissimi

30% popusta na dio asortimana

IQOS

ponudu provjerite na prodajnom mjestu

Kopitarna

10% na profesionalnu obuću

20% na ostalu obuću iz redovne ponude

Popusti se međusobno ne zbrajaju .

Krona

10% na ručne satove

20% na nakit

30% na ručne satove brandova Olivia Burton, MVMT, Boss Orange, Movado, DKNY, Bering, Hugo Boss,Lacoste, Thomas Sabo

Za brand Swarovski 30% na dio kolekcije

Popust vrijedi za sve načine plaćanja. Za pametne satove i limitirane modele popusti ne vrijede. Popusti i akcije se ne zbrajaju.

La PIEL by Lana Jurčević

do 70% popusta + tajne ponude

Lisca

20% na sve

Popusti se međusobno ne zbrajaju. Popust se obračunava na blagajni.

Maras

20% na cjelokupan asortiman

Ne odnosi se na artikle koji su već na akciji.

Office Shoes

do 50% popusta na sve modele

Promocija vrijedi od 29.11.2019. do 02.12.2019. do povlačenja ili isteka zaliha i ne može se kombinirati sa ostalim popustima. Popust se odnosi na odabrani dio asortimana. Popust je uračunat u cijenu i ne odnosi se na sredstva za održavanje obuće.

Okaidi

do 50% na označene artikle

Optika Anda

popust do 50%

30% popusta na sunčane naočale i kontaktne leće te 50% popusta na dioptrijske okvire, za sve vrste plaćanja

Orchestra

50% popusta na cjelokupan asortiman za sve kupce

članovi kluba ORCHESTRA dobivaju na poklon produženje članstva za 12 mjeseci za kupnju iznad 200 kn

OVS Kids

30% na cijelu kolekciju

Popust vrijedi od 28.11. do 01.12.

Palmers

20% na sve artikle u crnoj boji

Peek&Cloppenberg

popust od 20% na sve već snižene artikle

Popust vrijedi od 29.11. do 01.12.2019.

PelGolo

20% popusta na sav asortiman ili 2+1 gratis

Popusti se međusobno ne zbrajaju. Gratis je najpovoljniji proizvod.

Posteljina.hr

popust od 20% do 60% na cjelokupan asortiman

Popust vrijedi do 01.12.

ShoeBeDo

do 30% popusta na novu kolekciju

Popust vrijedi od 28. 11. do 02.12.

Skechers

20% popusta na zimske modele iz nove kolekcije,

30% popusta na tenisice iz nove kolekcije

Popust vrijedi od 28. 11. do 02.12.

Sport Vision

30% popusta na nesniženi

10% popusta na već sniženi asortiman

Swarovski

do 50% popust na odabrani dio asortimana

Tezenis

do 50% popusta na dio asortimana

The Athlete’s Foot

25. do 28.11. – 20% na sav asortiman po redovnim cijenama

29.11 do 01.12. – 30% na sav asortiman po redovnim cijenama

Timberland

popusti do 50% + 30% popusta na sve.

Popust vrijedi dodatno i na kolekciju na popustu. Ne može se kombinirati sa drugima akcijama i ne vrijedi za kupnju poklon bonova. Popust vrijedi od 22. 11. do 01.12.

Tom Tailor

25.11. – 30% popusta na jakne

26.11. – 30% popusta na pletenine

27.11. – 30% popusta na donje dijelove

28.11.-1.12. – 30% popusta na cjelokupni asortiman

Transporter Footwear

do 50% popusta na sve modele

Promocija vrijedi od 29.11.2019. do 02.12.2019. do povlačenja ili isteka zaliha i ne može se kombinirati sa ostalim popustima. Popust se odnosi na odabrani dio asortimana. Popust je uračunat u cijenu.

Varteks

30% popusta na sve kolekcije

Yamamay

do 50% na dio asortimana

Zoo City

gratis igračka za svakog ljubimca koji dođe u Zoo City,

dupli bodovi za svaku kupovinu ostvarenu 29.11. za članove ZOO CITY programa vjernosti

U petak će mnogobrojnim popustima i Links razveselite svoje kupce, a bit će otvoren 08:00 – 20:00 SATI. Evo njihove objave:

“BLACK FRIDAY U LINKSU TREŠNJEVKA I LINKSU DUBRAVA

Crni dan za cijene u Linksu Trešnjevka i Linksu Dubrava, ali ne i za tebe!

Samo u petak, 29. studenog 2019., u Links poslovnicama u Glamočkoj 1 na Trešnjevci i Dankovečkoj 5 u Dubravi, čeka te do 70% (PRAVIH) popusta na proizvode informatičke opreme, sportske kamere, igraće konzole, laptope, pametne telefone, periferiju i još mnogo toga!

SAMO NA TREŠNJEVCI ujutro od 08:00 – 10:30 sati MARIO 5REKOVIĆ dijeli poklone uz pratnju DJ Joe2Shinea!

Vidimo se u petak 29. studenog 2019. na Trešnjevci ili u Dubravi prije 08:00 i nemoj kasniti jer – količine su ograničene!

Sve cijene i podaci informativnog su karaktera. Vrata poslovnice otvaraju se od 08:00 sati, a zatvaraju se u 20:00 sati. Proizvodi će biti na popustu samo na dan događanja, 29.11.2019. samo u Linksu Trešnjevka i Linksu Dubrava i u ograničenim količinama. Kupnja je moguća samo u količinama za osobnu upotrebu. Proizvode nije moguće ranije rezervirati i vrijedi pravilo – tko prvi, njegovo.”

Jedan od popularniji High street dućana Zara, svoje kupce će razveseliti sljedećim popustima:

30 posto na dio asortimana

Popust kreće u petak ujutro, ali za webshop će biti dostupan već u četvrtak u 22h.

Još jedan od popularnijih i omiljenih dućana za muškarce i žene – Mango, imat će sljedeće popuste:

30 posto na pune cijeni cijeli vikend, dok će Mango outlet imati 30 osto na dio asortimana.

Sve popularniji Asos će imati 20 posto popusta na sve, uz promo kod.

I za kraj, H&M će imati 50 posto na dio asortimana.

Neke trgovine još svoje popuste vješto kriju, tako da u petak pratite njihove objave, budite strpljivi i pazite da ne pretjerate!