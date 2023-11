Šola tvrdi da ima loše vijesti: ‘Srbija dobiva izlaz na Jadransko more’

Poznati hrvatski kolumnist dr. sc. Ivica Šola , teolog i komunikolog, profesor na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u razgovoru za Press klub Tihomira Dujmovića govorio je o protjerivanju hrvatskog diplomata iz Srbije, Bunjevcima, bacanju vijenca u Dunav, odnosu Milanovića i Dodika, a dotaknuo se i širenja srpskog utjecaja na susjedne države.

Kako su zaključili u emisiji, "Crna Gora je već pala", a Srbija je dobila izlaz na Jadransko more.





Sve je počelo od komentara na protjerivanje hrvatskog diplomata iz Srbije.

‘Hrvatski veleposlanik je štetočina’

“Ne treba nama BIA pored ovakvog veleposlanika Hide Bišćevića pa bih htio reći. Sada je fokus, izbori su u Srbiji i treba im neki dobar neprijatelj, toliko su čitljivi ti mali i veliki Vučići. Ovo je već četvrti diplomat za vrijeme mandata Hide Bšićevića povučen ili protjeran. Postavlja se pitanje kakav je to veleposlanik. Drugo, Hide Bišević je veleposlanik koji po svim otvorenim pitanjima svih ovih silnih godina nije ništa riješio.

Niti jedno pitanje nije otvorio. Njegov odnos prema hrvatskoj manjini je katastrofalan. On ide u Suboticu nakon što je Srijem počišćen, to je Šešelj odradio. On ide u Suboticu i sastane se sa predstavnicima Mađara i Srba, a Hrvate ni ne pogleda. Ne treba nam ni Vučić ni BIA pored njega, koji je moram reći, stari jugoslavenski novinarski kadar. Izuzetno dobro se osjeća u Beogradu. On je ušao u kvoti Mate Granića kada je povlačio novinare u diplomaciju”, rekao je Šola.

"Postavio je novinare da bi mogao reći 'nisam kao Tuđman, ja sam nasmijan'. On je što se tiče hrvatske manjine u Srbiji, ja ću upotrijebiti jasnu nediplomatsku riječ, 'štetočina'", zaključio je Šola.









Srbija dobiva izlaz na Jadransko more?

Dujmović je potom otvorio temu širenja srpskog utjecaja i rekao kako je Crna Gora već pala.

“Političari često govore kako Beograd nastavlja s velikosrpskom politikom, što je točno, ali se to nikad ne eksplicira. Prva je već pala nažalost Crna Gora i vraća se u poziciju ‘drugog oka’ u glavi. Ali zbog publike, što se zapravo dogodilo i kako je model odigran.

“Prvo, imam lošu vijest. Srbija ima izlaz na Jadransko more, Rusija preko Srbije ima izlaz na toplo more. To je pitanje urgentno Hrvatskoj jer sada kada je Srbija uzela Crnu Goru, nakon što imate tu Republiku Srpsku gdje vam je preko Republike Srpske Zagreb praktički na dometu, ne daj Bože srpskih topova. U suradnji sa Srpskom pravoslavnom Crkvom, nažalost i u projektu koji se zove Otvoreni Balkan gdje zanimljivo surađju Albanski premijer i Vučić. Gdje su Albanci Edija Rame pomogli da taj projekt Otvoreni Balkan kojem su pristupile Sjeverna Makedonija, Albanija i Srbija. Što je Otvoreni Balkan. Kosovski premijer ne želi imati veze s time. Pa to je drugo ime za Veliku Srbiju.On koristi sve te međunarodne projekte. Pazite, sklopio dogovor s Albancima, a Albance na Kosovu bi klao.

Što je sve Šola rekao pogledajte u videu…