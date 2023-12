Sol na ranu Amerikancima: Putina dočekali kao kralja, pogledajte nevjerojatne scene

Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je u srijedu Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju u munjevitoj turneji s namjerom da ojača profil Moskve kao mešetara moći na Bliskom istoku dok istovremeno vodi rat protiv Ukrajine.

Putin je sletio u Abu Dhabi, glavni grad Emirata, koji je domaćin klimatskog samita Ujedinjenih naroda COP28. Bilo je to njegovo prvo putovanje u regiju od prije pandemije koronavirusa i invazije na Ukrajinu 2022.

Na početku razgovora s predsjednikom UAE Mohammedom bin Zayedom Al Nahyanom, Putin je govorio o energetskoj suradnji, sukobu na Bliskom istoku i “ukrajinskoj krizi”. Pohvalio je trenutno stanje odnosa Rusije s Ujedinjenim Arapskim Emiratima i čestitao toj zemlji što je domaćin klimatskim razgovorima COP28. Putin, koji je ograničio svoja inozemna putovanja otkako je poslao trupe u Ukrajinu, posjetio je Kinu u listopadu i nekoliko puta obišao bivše sovjetske zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci. Suočen je s nalogom za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog rata u Ukrajini.

Šeik Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministar vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, susreo se s nasmijanim Putinom nakon što se spustio niz stepenice svog predsjedničkog zrakoplova. Četiri borbena zrakoplova Su-35 ruskih zračnih snaga ispratila su ga cijelim putem iz Rusije, sletjevši u komercijalnu zračnu luku Abu Dhabija, budući da je zračna baza Al-Dhafra glavna američka zračna baza i vojno središte u regiji.

Iako su UAE i SAD saveznici, Emirati imaju bliske veze s Rusijom. Putin je dočekan u palači Qasr al-Watan u Abu Dhabiju sa plotunom iz 21 topa i preletom vojnih zrakoplova Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su puštali dim u bojama ruske zastave.

“Sretan sam što vas opet vidim”, rekao je šeik Muhamed dok je sjedio s Putinom. Kasnije je objavio izjavu u kojoj je rekao da su razgovarali o “važnosti jačanja dijaloga i suradnje kako bi se osigurala stabilnost i napredak”.

🇷🇺🇦🇪‼️🚨 CRAZY: Meanwhile, the Russian president is being greeted on a huge scale.

Airplanes in the sky, volleys of artillery, and also cavalry and camels. https://t.co/XhFS5iEyrM pic.twitter.com/qWEdZwkKkZ

— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 6, 2023