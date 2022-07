ŠOKIRANI I ZGROŽENI PONAŠANJEM BAKIRA IZETBEGOVIĆA! Amerikanci oštro napali čelnika SDA, letjelo perje: ‘Građani BiH zaslužuju bolje’

Američko veleposlanstvo u BiH u srijedu je oštro osudilo izjave čelnika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića nakon njegovih neizravnih prijetnji ratom kada je na predizbornoj tribini izjavio da su se Bošnjaci “prebrojali” i svjesni su svoje vojne snage.

Na Twitteru veleposlanstva SAD stoji da su “šokirani i zgroženi” zapaljivim komentarima Bakira Izetbegovića koji su, kako se to moglo predvidjeti, prouzročili podjednako neprihvatljivi odgovor Milorada Dodika.

“Građani BiH u 2022. zaslužuju bolje od lidera koji pozivaju na etničke podjele i potiču etničke napetosti. Zaslužuju lidere koji će raditi na općem dobru i donositi teške odluke neophodne da BiH osigura svoje mjesto u euroatlantskoj zajednici naroda. Istinska posvećenost suradnji i kompromisu a ne implicitnoj prijetnji pribjegavanjem nasilju, potrebni su za rješavanje problema ove zemlje koji se pogoršavaju”, stoji u izjavi američkog veleposlanstva.

We are shocked and appalled by the inflammatory comments yesterday by Bakir Izetbegovic, which predictably invited an irresponsible response from Milorad Dodik. Thirty years ago, the citizens of this country suffered through a brutal war.

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) July 27, 2022