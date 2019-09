ŠOKANTNO! U godinu dana drastično porastao broj ubojstava u Hrvatskoj

Danom 1. kolovozom ubijeno je više ljudi nego u čitavoj lanjskoj godini, prenosi 24 sata.

Godinama je broj kaznenih djela, pogotovo onih najtežih, drastično padao te smo lani zabilježili najmanji broj ubojstava do sada, ukupno 22. No policijska statistika nije uvijek posve točna. Priznao je to u siječnju ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Statistika pokazuje značajan porast najnasilnijih kaznenih djela. Od početka godine ubijeno je 23 ljudi (prema podacima policije 21). Dodajmo da ovdje nisu uvršteni podaci za kolovoz kada je u zagrebačkom naselju Kajzerica Igor Nađ ubio šestero ljudi.

Prema podacima iz MUP-a, u prvih sedam mjeseci zabilježeno je 24.114 kaznenih djela. Lani ih je bilo 22.670. Građani su do kolovoza u 62 slučaja posegli za oružjem i pokušali nekoga ubiti, a u lanjskih sedam mjeseci 52 puta. Dok su lani u prvih sedam mjeseci razbojnici izveli 387 prepada, do kraja srpnja ove godine bilo ih je 415. U odnosu na lani, povećan je i broj silovanja, a ne miruju ni kradljivci automobila. Do kraja srpnja prijavljene su 534 krađe, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 484.

Policija naglašava kako je sigurnost na visokoj razini te kako u zadnjih pet godina postoji samo jedno nerazriješeno ubojstvo. “Potrebno je istaknuti kako kaznena djela ubojstva predstavljaju najteži oblik nasilnih kaznenih djela i da je u petogodišnjem razdoblju prosječno izvršeno 37 kaznenih djela po godini. Od svih počinjenih kaznenih djela ubojstava u zadnjih pet godina, nerazriješeno je ubojstvo počinjeno 2015. (likvidacija Vinka Žuljevića Klice). S obzirom na navedeno, možemo istaknuti da je opće stanje sigurnosti na razini RH na visokoj razini”, tvrde u MUP-u.

Kad se govori o stanju sigurnosti, bitne su, naime, dvije stvari – statistika i percepcija. Primjerice, građani se mogu osjećati sigurno, no statistika može pokazivati da je situacija loša. Također se građani mogu osjećati nesigurno jer jedan ružan napad podiže osjećaj nesigurnosti. No, ovdje nije takav slučaj jer je kaznenih djela sve više, a građani se osjećaju nesigurnije.