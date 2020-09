ŠOKANTNO OTKRIĆE Taksisti Cammea noću voze uzorke korone iz Bolnice Merkur na Rebro bez ikakve kontrole!

Autor: Ines Brežnjak

Nacionalni stožer civilne zaštite mjesecima se hvali kako vrlo uspješno upravlja kompletnom situacijom s epidemijom COVID-19 koja je poharala Hrvatsku, kao i ostatak svijeta. No, nažalost, svakodnevno smo svjedoci kaosa koji vlada u državnim institucijama, što se na koncu vidi i u rekordnom broju zaraženih kojih je svakim danom sve više.

Nekad megapopularni Vili Beroš koji je na izborima briljirao s rekordnim brojem preferencijskih glasova sada se upleo u aferu sa zamjenicom ravnatelja KBC-a Sestara milosrdnica, Dijanom Zadravec, a na pitanje o samoizolaciji njegova kolege, ministra graditeljstva Darka Horvata, lakonski odgovara kako je on samo kirurg te da epidemiološke slučajeve prepušta stručnjacima.

S druge strane, njegov stožerni brat po oružju Krunoslav Capak prijeti Austrijancima njihovom skijaškom sezonom, dok se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović cijelo vrijem grozi sve većom policijskom presijom. Sve to sa strane samozatajno promatra Alemka Markotić, koja istovremeno pokušava namaknuti novac za svoje znanstvene radove. Da stvar iz temelja ne funkcionira, vidi se po tome što nas sve više država stavlja na crvenu listu, a strani turisti koji su kod nas bili zdravi kao dren razbole se iste sekunde kada se vrate u svoje matične zemlje.

Nema pravila

O kolapsu cijelog sustava i zapravo potpunoj nebrizi posvjedočio nam je vozač Taxi Cammea koji je opisom izoliranog slučaja zapravo jasno rekao kakav je odnos države prema koroni, u kavom nam je stanju kompletno zdravstvo, pa i društvo u cjelini. Naime, taksist koji za to nema nikakvu obuku u vozilu tvrtke gotovo svakodnevno prevozi uzorke COVID-19 iz KBC-a Merkur u Zajčevoj ulici na odjel mikrobiologije u KBC Rebro. Taksist, čiji su podaci poznati redakciji, u tome nije sam, to rade i drugi njegovi kolege već oko tri mjeseca, i to gotovo svake noći, a kada je jedan od nesretnika odbio prevoziti zarazni teret, zaprijetilo mu se raskidom ugovora.

Svi se taksisti boje za svoju golu egzistenciju pa unatoč strahu od zaraznih paketa koje prevoze od Zajčeve do Rebra, svakodnevno s mukom obavljaju svoj gorki posao. Procedura je sljedeća. Taksist, obično u gluho doba noći, s obzirom na to da se takav prijevoz ne odvija danju, nego noću, preko centrale dobije poziv da ode u bolnicu Merkur, gdje mora preuzeti pošiljku s uzorkom COVID-19. Na porti ga dočekuje plastična kutija, za koju on ne mora potpisati nikakav papir pa se praktički pismeno ne može znati da je on paket preuzeo. Vožnja koja bi inače koštala dvadesetak kuna ne naplaćuje se pa taksist pretpostavlja da je sklopljen direktni ugovor između tvrtke Cammeo i neke od spomenutih bolnica. Nakon što preuzme paket u Zajčevoj, odlazi u KBC Rebro, u koji ulazi, za razliku od pacijenata kojima se prije odlaska u bolnicu obavezno mjeri temperatura i ispituje ih se o kretanjima u posljednja dva tjedna te potom ulaze s maskom preko usta i nosa, kroz naznačena mu vrata a da ga nitko ništa i ne pita.

Potom ulazi u lift i opasni paket ostavlja na pohabanom stolu koji više sliči školskoj klupi koja je izdržala tisuće učenika. Paket ostaje na klupi mikrobiologije, a naš taksist nije vidio ni žive duše, a kamoli bilo što potpisao, te odlazi iz bolnice. Nakon bolnice nastavlja svoju noćnu smjenu i sljedećeg putnika posjeda na mjesto gdje je netom prije bio paket s koronavirusom.

“Mogu ući u bolnicu i da hoću u nju baciti bombu jer tamo nema nikoga. Razgovarao sam s kolegama o tome da, ako želimo, možemo iz bolnice uzeti i ostale pakete s koronavirusom i baciti ih u Savu ili na dječje igralište“, kaže zgranuti taksist kojemu nitko od nadređenih nije ni rekao kako treba postupati s opasnim teretom i kako se zaštititi.“Ako im je bilo skupo bolnički prevoziti opasni teret, mogli su naručiti Glovo da im odnese četiri hamburgera, tri piva i dva COVIDA”, priča očajni taksist.

Potpuna nebriga

Prema svemu rečenome, vidi se potpuna nebriga za zdravlje ljudi i potpuni javašluk ljudi koji su zaduženi za prijevoz uzoraka COVID-19. Nije jasno, ali svi povezani s prijevozom pandemijskog virusa morali bi biti upoznati sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari u kojem je jasno navedeno da se zarazne supstancije moraju prevoziti u za to posebno određenim vozilima i u stručnoj pratnji. U zakonu se jasno navodi u kakvim kutijama treba biti opasna stvar, tko je puni, kako se čuva, tko je i kako prevozi i koja je procedura predaje. Sve te radnje trebale bi biti popraćene gomilom papirologije. Zakon ni u jednoj svojoj stavci ne predviđa da se paket s koronavirusom može prevoziti na suvozačkom sjedalu taksija niti da ga može prevoziti taksist koji može otići i na piće s prijateljima ostavljajući koronu da ga čeka dok on ne zadovolji svoje potrebe.

Za komentar smo zamolili i obje bolnice uključene u ovu priču, kao i tvrtku Taxi Cammeo.

Iz jedne i druge bolnice molili su nas da im medijski upit pošaljemo e-mailom. Nakon što smo im objasnili da imamo fotografije koje potvrđuju kako se u kasnim noćnim satima iz bolnice Merkur brisevi testova na COVID-19 prevoze na obradu u Klinički bolnički centar Zagreb, i to taksi-vozilima, te ih upitali kako je to moguće te zašto se uzorci ne prevoze sanitetskim prijevozom ili pak

vozilima Hitne pomoći, uskoro smo dobili i odgovore.

Iz KBC-a Zagreb odgovorili su nam da je “točno da laboratorij KBC-a Zagreb preuzima uzorke iz KB-a Merkur”, no kad je riječ o transportu virusa, oni, kako je u odgovoru naveo zamjenik ravnatelja bolnice, prof. dr. sc. Stjepko Pleština, “nemaju spoznaja ni utjecaja na to kako će isti biti dostavljeni, te stoga molimo da svoj upit proslijedite u KB Merkur”.

Nemaju pojma

Objašnjenje ovog transporta dali su nam, nakon KBC-a Zagreb, i iz bolnice Merkur, a usput su nam objasnili da se ne treba pribojavati eventualne zaraze jer, kako kažu, sve je adekvatno zaštićeno.

“Prijevoz cjelokupnog biološkog materijala Kliničke bolnice Merkur obavlja za to zaduženo osoblje naše ustanove tijekom svojeg radnog vremena, dok se u slučaju njihove nedostupnosti, a radi brzine transporta materijala, učestale nepredviđene potrebe za prijevozom te ekonomičnosti, koriste usluge Taxi Cammea”, objasnili su u svojem očitovanju. Ta suradnja ne traje samo od početka epidemije koronavirusa, puno je dulja. “Klinička bolnica Merkur s navedenim prijevoznikom ostvaruje višegodišnju suradnju, čiji početak datira prije pojave virusa COVID-19”, objašnjavaju.

“Prijevoz biološkog materijala ne obavlja se vozilima Hitne pomoći jer Hitna medicinska služba zbrinjava stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i teško narušavaju zdravlje. Naglašavamo kako je sav biološki materijal iz naše ustanove, uključujući i briseve za testiranje na virus COVID-19, adekvatno zaštićen, uz poštivanje higijensko-epidemioloških standarda i preporuka”, rekli su nam u odgovoru iz KB-a Merkur.

Zauzeti poslom

Za komentar smo zamolili i tvrtku Cammeo koja obavlja transfer. Osnivač tvrtke, Kosta Minovski, ljubazno nas je uputio na ljude koji su trenutno glavni i odgovorni za Cammeo jer, kako nam je rekao, “on je već više godina izvan biznisa”. Stoga smo se obratili Peri Dragiću te osnivačevu sinu Vladimiru Minovskom, kojima smo u tvrtki morali ostaviti poruku da nas kontaktiraju kako bismo ih upitali kako je uopće došlo do ove neuobičajene suradnje između Cammea i bolnica. No, obojica su bila prezauzeta da bi nam se javila i komentirala zbog čega su se odlučili riskirati zdravlje svojih vozača te prihvatiti ovu poslovnu ponudu prevoženja opasnog virusa.