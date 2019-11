Šokantno izvješće o postupanju policije: Migrante skidaju, zatvaraju u podrum za mučenje, a štapovima im dodiruju genitalije!

Autor: P.B./Dnevno

Hrvatska granična policija mogla bi se naći u velikim problemima. Naime, pojedine su udruge objavile izvješće o postupanju hrvatske granične policije s migrantima, a u kojem su objavljeni šokantni detalji.

BVMN Border Violence Monitoring Network je mreža volontera koji rade nezavisno ili u suradnji s nevladinim udrugama kao što su No Name Kitchen, Rigardu, [Re:]ports Sarajevo, Aid Brigade, Balkan Info Van, Escuela con Alma, BASIS, BelgrAid iFresh Response, te surađuju s organizacijom Are You Syrious i Centrom za Mirovne Studije.

U svom izvještaju za listopad 2019. godine prozivaju Hrvatsku policiju za zlostavljanje migranata, kršenje njihovih ljudskih prava, provođenje sustavnog nasilja i onemogućavanje traženja prava na azil.

U izvještaju se ističe da je u listopadu u Hrvatskoj zabilježen visok broj incidenata policijskog nasilja nad migrantima, posebno je zabrinjavajuća priča o podrumu na graničnom prelazu Bajakovo u kojemu hrvatska policija koristi taktike obeshrabrivanja pokušaja prelaska granice tj. muči, premlaćuje i zastrašuje migrante.

Skućen podrum za premlaćivanje migranata na Bajakovu





“Jedno svjedočenje opisuje prostoriju veličine 2 sa 4 metra kvadratna, a do nje se dolazi stepenicama koje vode ispod prostorija na graničnom prijelazu”, navodi se u izvještaju BVMN-a, u kojem stoji da se u tu malu prostoriju bez prozora ponekad ubacuju skupine migranata. Naime, jedan 16-godišnji Afganistanac je opisao da su ga u tom podrumu držali više od sat vremena te ga tukli nogama i pendrecima, navodi se. Na jednom maloljetniku je hrvatska policija koristila i elektrošoker te ga bacala o zid podruma, tvrde udruge. Izvješča udruge prikazuju podrumsku prostoriju kao diskretno mjesto gdje službenici mogu zlostavljati migrante, van pogleda javnosti i BCP-a.

“U tom su podrumu držali i maloljetnike, od kojih su neki stari samo 12 godina koje su službenici hrvatske granične policije tukli nogama i palicama”, naglašavaju. Zabilježili su da uz premlaćivanja dolazi više oblika nasilja i zlostavljanja kao što su uništavanje mobitela i osobnih stvari, prijetnje mučenjem, krađa, korištenje oružja kao što su elektrošoker i palice, te im je uskraćivano pravo na traženje azila. Trganje mobitelja je jedna od metoda koju policija koristi kako bi smanjili učinkovitost prelaska migranata preko granice. “Mobiteli su nužni za kretanje i komunikaciju, a u prošlom mjesecu je policija uništila ili zaplijenila mobitel u 60 % slučaja.”, stoji u izvještaju. “Podrumsku prostoriju koriste kao diskretnu lokaciju u kojoj su policajci zaštićeni od javnosti i pogleda vozača, te mogu zlostavljati tranzitne skupine migranata. Podsjećaju i da su mediji izvještavali o “garaži za mučenje” u Korenici, u koju policija dovodi uhvaćene migrante i zadržava ih po 12 sati bez pristupa WC-u.”

Razodjevanje i seksualno zlostavljanje migranata

U izvještaju se navodi da hrvatska policija sve više koristi razodijevanje migranata kao taktike obeshrabrivanja, zastrašivanja i otežavanja daljnjeg putovanja i traženja azila. Zime i hladno vrijeme čini takvu policijsku taktiku potencijalno pogubnom jer može dovesti do hipotermije i ozljeda ruku i nogu ozeblinama. BVMN naglašava da u hrvatskom zakonodavstvu postoji mogućnost da policija provede razodijevanje osumnjičenog, ali samo u slučajevima potrage za skrivenim oružjem, međutim u zabilježenim slučajevima migranti su bili do 24 sata u nadležnosti hrvatske policije, koja im je skidanje naredila tek kad ih je dovela na zelenu granicu. Navodi se kako je takvo postupanje hrvatske policije u ožujku zabilježio Amnesty International te da se skidanje odjeće migranata po naređenju hrvatske policije pojačava s dolaskom zimskih mjeseci. U izvještaju BVMN-a se navode dva slučaja seksualnog zlostavljnja u kojima su policijski službenici od grana napravili palice svukli migrante do donbjeg rublja, te im dodirivali genitalije.

Ignoriranje prava na traženje azila

U izvještaju se još jednom navode dokazi za općepoznatu praksu razbijanja mobitela migranata, a hrvatski zakoni se direktno krše i kada se migrantima onemogući traženje prava na azil. Navodi se primjer iz policijske stanice u Glini u kojoj je uhvaćeni migrant zatražio azil, na što su mu službenici rekli da mu ne mogu pomoći. Slična situacija se navodno dogodila i u Ogulinu. U izvještaju se navode i primjeri kršenja ljudskih prava migranata na cijeloj balkanskoj ruti, na primjer Grčka, u kojoj migranti javljaju slične načine zlostavljanja kakvi se pojavljuju i u Hrvatskoj, uključujući onemogućavanje traženja azila, krađa, premlaćivanja i protjerivanje

BVMN: Hrvatska krši niz europskih direktiva

Naglašava se da je unatoč nasilnom i nezakonitom ponašanju hrvatske policija, RH dobila zeleno svjetlo za ulazak u šengensku zonu slobodnog kretanja unutar EU-a te i pohvale odlazećeg predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera. BVMN napominje kako hrvatska policija provođenjem sustavnog otežavanja prolaska i onemogućavanjem traženja prava na azil krši niz europskih direktiva. Iz BVMN-a su zajedno s drugim nevladinim organizacijama potpisali zajedičko pismo u kojemu zbog kršenja prava migranata traže obustavak procesa pridruženja Hrvatske Schengenu.