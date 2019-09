ŠOKANTAN INTERVJU MILANA MARTIĆA: ‘Bio sam prva žrtva neofašizma u Europi!’ Evo zašto je došlo do ‘balvan revolucije’

Autor: Dnevno

Osuđeni ratni zločinac i nekadašnji predsjednik Republike Srpske Krajine, Milan Martić, dao je intervju za srpske Večernje novosti, gdje je, bez imalo pokajanja, iznio svoje viđenje nesretnih događaja s početka 1990-ih, prenosi Jutarnji list.

Martić u Estoniji od 2009. godine služi zatvorsku kaznu od 35 godina koju mu je odredio sud u Haagu, a intervju je organiziran od strane srpske ambasade u Finskoj. “Nisam htio, ali morao sam tada stati na čelo narodnog ustanka protiv ustaštva koje je diglo glavu poslije prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj 1990. kada je pobijedio Tuđman”, glasi uvod u njegovo viđenje događaja iz Knina. Intervju s Martićem pun je teorija o ugroženom srpstvu te on ne pokazuje nikakvo kajanje za dijela koja su mu dokazana na sudu.

Vjerojatno je najzanimljivije Martićevo objašnjenje zašto je tijekom operacije Bljesak naredio bombardiranje civilnih ciljeva u Zagrebu, u kojima je ubijeno sedam prolaznika, a što je i glavni razlog zbog čega je osuđen. “Uvjetno se može reći, bio sam prva žrtva pojave neofašizma u svijetu. Dogodila se akcija Bljesak, kada su ustaše 1. i 2. svibnja 1990. doslovno pregazile Zapadnu Slavoniju, a pomoći nam nije bilo niotkuda. Naređenje da se gađa Zagreb kao upozorenje doneseno je iz očaja, kada sam dobio informaciju o stotinama pobijenih Srba, među kojima je bilo 57 žena i devetero djece. Udar na Zagreb, bio je jedini način da bar pokušam upozoriti Hrvate da ćemo se osvetiti onim što imamo. Ali već 3. svibnja, dok su srpske kuće u Zapadnoj Slavoniji još gorjele, javio mi se jedan moćni zapadni diplomat i rekao da sam se “upisao”, da idem u Haag zbog ratnih zločina”, ispričao je Martić.

Martić se osvrnuo i na JNA te se požalio kako u Bljesku, a potom i u Oluji nije poduzela ni jedan korak da ih zaštiti, baš kao ni Republika Srpska, iako su i s Palama imali sporazum o zajedničkoj obrani. Ispričao je kako je više puta telefonom pred Oluju pokušao od Slobodana Miloševića saznati kako će reagirati na najavljenu akciju Hrvatske, a dvaput je bezuspješno dolazio u Beograd. Ipak se na kraju, kaže, s Miloševićem čuo telefonski. “Tih, posljednjih dana srpnja 1995. od Miloševića sam tražio da opovrgne tvrdnje tadašnjih hrvatskih medija kako Vojska neće intervenirati u slučaju udara hrvatskih snaga na Krajinu. Milošević mi je to obećao, ali ništa nije učinjeno”.

Zanimljivo je i kako Martić objašnjava balvan revoluciju: “Sve je počelo još 1990. – dobili smo informaciju o novim policijskim crnim uniformama koje su podsjećale na odore ustaša iz Crne legije. Tražili su od nas i da nosimo šahovnice, kao i da prema diktatu iz Zagreba hapsimo Srbe i zato je buknula pobuna u Kninu 1990. Plašili smo ih se potajno, ali nismo vjerovali da će u Europi doći vrijeme da se ponovno rodi jedna takva nakaza od države”, iznosi svoju teoriju Martić dodajući kako “Srbi ni danas ne mrze Hrvate, niti Hrvatsku, jer je to stoljećima bila zemlja naših pradjedova. Nažalost, reciprocitet od strane Hrvatske je izostao.”

Sebe, naravno, vidi kao nedužnu žrtvu Haškog suda. Dokaz tomu je da ga je osudilo Sudsko vijeće kojem je predsjedavao sudac Bakone Moloto, koji je u jednom kasnijem procesu od svih optužbi oslobodio Ramusha Haradinaja, današnjeg kosovskog premijera. Tvrdi da ga je tijekom suđenja Moloto pitao: “Zašto se sami niste iselili u Srbiju, tamo bi vas, Krajišnike, priznali kao narod i tako biste skratili muke i sebi i Hrvatima?” “Ni Ante Pavelić se bolje ne bi sjetio”, glasio je Martićev odgovor.

U intervjuu se požalio na svoju situaciju. Doček na aerodromu u Estoniji prenošen je na televiziji, a kada je izišao iz aviona, bilo je Estonaca koji su došli da ga vide kao “balkanskog Eichmanna”. Potom je navodno stavljen “u samicu punu granja, komaraca i vode i puna 93 dana bio u potpunoj izolaciji. Kada sam pitao zašto, objašnjeno mi je da je to procedura, dok se ne naviknem. Poslije tri mjeseca prebacili su me u ćeliju odmah do ove. Tu je bilo vode do koljena, a iz zida su virile ogoljene električne žice”, završio je jadikovku Milan Martić.

Podsjetimo, Haški je sud prvostupanjskom presudom potvrdio umiješanost JNA i Srbije u zločine u Hrvatskoj, počinjene u sklopu zločinačke ideje stvaranja jedinstvene srpske države etničkim čišćenjem dijelova Hrvatske.