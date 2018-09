ŠOK NA TRŽNICI! Povrće poskupjelo za 100 posto, a razlog je nevjerojatan!

Autor: dnevno.hr

U smiraj sezone, a potvrđuje ga i kalendarski početak jeseni, cijene zimnice trebale bi biti bagatela. Vreća paprike, znači cijena “na veliko”, prijašnjih godina u ovo vrijeme bila je od 30 do 40 kuna, no na đakovačkoj tržnici vreća te kraljice zimnice od devet kilograma ide i do 75 kuna, piše Glas Slavonije.

Tako građani, umjesto da jesen u pripremi zimnice dočekuju sa sniženim cijenama jer je sezonskom povrću poput “obične” paprike, roge, rajčice i drugog kraj, nailaze na povrće skuplje od 50 do 100 posto. Kupci se mršte i pri pogledu na cijene voća – iako je proizvodna godina za proizvođače jabuka bila odlična, na policama i štandovima se netom ubrana jabuka prodaje po cijeni od 10, pa i 11 kuna. Glasnogovornik Hrvatske voćarske zajednice Frane Ivković tvrdi da bi ona, s obzirom na to da otkupljivači pred njih izlaze s otkupnim cijenama od samo 1,10, 1,20 kuna, trebala biti od šest do sedam kuna za kilogram. Bilo kako bilo, činjenica je da domaći kupac domaću jabuku iz ovogodišnje obilne berbe jede skuplju 50 posto, a povrće je skuplje i dvostruko.

Za visoke cijene, povrćari krive katastrofalnu godinu:

“Ona je za papriku na listi ocjena od jedan do pet – čista jedinica, a općenito, za sve povrće ocjena je dvojka” , žali se đakovački povrtlar Memet Imeri.

Povrtlari, naime, kažu kako ih je prvo u travnju zadesilo preuranjeno ljeto, uslijedile su česte i obilne kiše, a zatim dugo razdoblje visokih temperatura.

“Godina je bila grozna, s puno kiše, paprika je trunula i zato je nema”, kaže Imeri.

Godina nije bila dobra ni za cvjetaču – na štandu Imerijevih je 15, no na trgovačkim policama posljednjih dana bila je i 20 kuna za kilogram. Memet kilogram mrkve cijeni 10, peršina 30, zelene salate 15, kilogram paprike na malo je 10, roge 10, krastavaca 10, celera 12 kuna… Vreća paprike od šest kilograma na njegovu štandu u srijedu je bila 50 kuna – više od osam kuna za kilogram, što je “na veliko” previše…

“Paprika je najviše stradala, bilo je i bolesti. Ona voli kišu, ali ne na 35, ona voli 26, 27 Celzijevih stupnjeva. Oko Virovitice je paprike stradalo i 90 posto. Bilo je i leda. U Zagrebu je kilogram roge 25 kuna”, pojašnjava Imeri.

Potrošači godinu pamte i po skupoj, lošoj i “ocvaloj” cvjetači.

“Karfiol je bio žut na njivi”, govori Memet kako je i ta povrtnica platila danak hirovitoj godini. Cijena kupusa je od četiri do pet, a patlidžana šest kuna. Kilogram paprike 10 je kuna i na štandu punitovačkog OPG-a Škorvaga.

“Da nije bila tako loša godina, kila paprike sada bi bila sedam, a vreća 40 kuna. Sada je vreća od sedam kila 60 kuna. Došao je virus zbog temperatura, a bilo je i nekoliko hladnih noći i paprika je stradala. Nema je i ja ju prodam bez obzira na cijenu, na prodaji se ne osjeti”, kaže Blaženka Škorvaga.

Cijene povrća nešto su manje u trgovačkim centrima, bar onoga na akcijama, no značajan dio potrošača okrenut je samo tržnici, pogotovo kada je o zimnici riječ. Negoduju i Osječani, svemu je skočila cijena.

“Iskreno, imam razumijevanja prema ljudima koji imaju svoja poljoprivredna gospodarstva i rade. Jednu prodavačicu pitala sam zbog čega su cijene tako visoke i kaže kako je uzrok taj što je počelo grijanje plastenika. No, još uvijek mislim da bi se na nekim drugim razinama trebalo pobrinuti pa da do nas, kupaca, roba dođe jeftinija nego sad. Još uvijek ne odustajem od kupnje na tržnici jer domaće je najzdravije”, komentira Osječanka Vera Velat koja kaže kako nema izbora pa će kupiti ono što je namjeravala, unatoč cijeni koja je, možda, i dvostruko veća.

Da građani ne pretjeruju kada tvrde da su cijene više dokazuje i cijena rajčice od 12 kuna za kilogram, a koja je kod Dragana Šuška iz Tomašanaca do unatrag mjesec dana bila samo pet kuna. Na upit za razlog tolikog skoka cijena, Šušak kaže kako je bio prisiljen držati nižu cijenu zbog konkurencije trgovačkim lancima. Sada kada rajčice gotovo više i nema, slobodan je podići cijenu koja je još uvijek puno niža od onih u trgovinama, tvrdi. Iako mu je u cilju prodati sve što je ponudio, priznaje da je kupaca manje. Kad je u pitanju ostala roba, Šušak tvrdi da cijenu krastavaca od 12 kuna nije mijenjao, kao ni sedam kuna za kilogram roge ili osam za kupus.

Situacija nije puno bolja ni kada je voće u pitanju. U Hrvatskoj voćarskoj zajednici negoduju što se njihova jabuka iz ove berbe na policama trgovina prodaje za 10 i 11 kuna za kilogram, a oni od toga, kaže glasnogovornik HVZ-a Frane Ivković, imaju mizernu otkupnu cijenu. U isto vrijeme, trgovački lanci na ovotjednim akcijama čistu egzotiku nude jeftiniju od obične jabuke. Limun je 8,99, grejp 6,99, ananas od 8,99 kuna pa proizlazi da je jabuka nedostupnija od tog voća koje se uzgaja daleko od Hrvatske. Grožđe i u jeku berbe drži cijenu od osam, devet, pa i 10 kuna za kilogram, a pitali smo i koliko su (domaće) kruške na tržnici. “Kruške ne proizvodimo dovoljno”, pojašnjava Ivković.

“Na žalost, proizvođači od visokih cijena nemaju koristi jer su otkupljivači nametnuli svoje kriterije da prosječno kilogram jabuke otkupljuju za 1,10, 1,20 kuna. S druge strane, cijena koštanja najmanje je 2,20 do 2,40 kuna pa ću osobno ove godine doživjeti gubitak i od 400 tisuća kuna”, žali se proizvođač jabuka Ivković.