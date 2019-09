ŠOK! JANDROKOVIĆ UPRAVO ZAPREPASTIO SVE! Neviđeno se osramotio na televiziji! Kako je moguće da ovo ne zna?

Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, gostovao je u Točki na tjedan za N1 televiziju i šokirao izjavom. Novinari su ga upitali niz pitanja, a kada je na temu došlo predsjedanje Europskom unijom, otkrilo se da Jandroković ne zna tko je prošle godine predsjedao EU. Odgovor prenosimo u cijelosti:

Zašto je predsjedanje Europskom unijom važno?

To je važno svakom hrvatskom građaninu, zato što se kroz to procjenjuje kapacitet Republike Hrvatske da odradi vrlo odgovornu i tešku međunarodnu zadaću. Po tome se ocjenjuje kvaliteta, kapacitet države upravljanjem vrlo složnim procesima, a predsjedanje je upravo takav posao. Ima zemalja koje su to odradile dobro, a ima i onih koje su to odradile loše. Hrvatska će pokazati svoju sposobnost i kapacitet, interes je Hrvatske i hrvatskih i građana da budemo jaki, da zadržimo međunarodnu razinu koju imamo sada, to će ocjenjivati i investitori. To bih usporedio sa Svjetskim prvenstvom, tamo je porasla vidljivost zemlje, a ovdje ćemo pokazati svoj administrativni kapacitet, svoju snagu.

Znate li vi tko je lani predsjedao Europskom unijom?

Ne znam.





O tome vam i pričam. Što običan građanin ima od te priče, osim uspjeha diplomacije?

Zamislite situaciju, tijekom predsjedanja dolazi do pada većine, pada vlade i prestajemo se baviti predsjedanjem Europske unije, sve ostaje na našoj administraciji, dakle mi možemo u slučaju političke nestabilnosti doživjeti administrativni fijasko i tko će biti odgovoran? Smatrate li da je za zemlju korisno da uđe kao ozbiljna zemlja ili da se kocka međunarodnim ugledom?

Nije ovo pri put da je Jandroković imao ovakav gaf. U toku pregovora s EU za vrijeme njegovog predsjedavanja ministarstvom, Jandroković nije znao odgovoriti koja poglavlja u pregovorima planira zatvoriti. Prvo je rekao da planira zatvoriti jedno ili dva poglavlja, a kad su ga novinari upitali koja su to poglavlja, Jandroković se u vrlo neugodnom trenutku pred svima nazočnim morao obratiti svojim savjetnicima. Video pogledajte u nastavku: