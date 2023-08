Šok iz Njemačke o kojem Berlin šuti: ‘Znamo tko je raznio Sjeverni tok, svi tragovi vode do njih’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U subotu su njemački tjednik Spiegel i javni servis ZDF objavili veliko istraživanje o značajnoj temi koja je pomalo pala u zaborav.

Naime, kako tvrde u istraživanju, svi tragovi napada na plinovode Sjevernog toka vode do Ukrajine. Wolf Wiedmann-Schmidt iz tima istraživačkih novinara čak ima dojam da politički čelnici u Berlinu izbjegavaju ovu temu.

“Naravno, ne mogu jednostavno odmahnuti rukom na ozbiljan zločin, ali također ne bi mogli obustaviti pomoć Ukrajini u ratu protiv Rusije. To nije opcija”, kaže Wiedmann-Schmidt za DW. „Tako da u Berlinu svi manje-više zaobilaze pitanje koje su posljedice”, dodaje.





Sve ukazuje na ukrajinske ‘komandose’

Detonacije na dva kraka Sjevernog toka u rujnu prošle godine su odsjekle svaku mogućnost da Njemačka direktno dobiva povoljni ruski plin. Udar na plinovod dogodio se nadomak danskog otoka Bornholm u Baltičkom moru.

Prema izvještaju Spiegela i ZDF-a, njemački istražitelji imaju podeblji dosje u kojem svi dokazi ukazuju na ukrajinske „komandose“. Recimo, podaci poput IP adresa pokazuju da su napadači i prije i poslije napada boravili u Ukrajini. Još odranije je poznato da su diverzanti po svemu sudeći koristili jahtu koju su unajmili pomoću falsificiranih putovnica. Na pučinu su isplovili iz Rostocka.









Prema pisanju Spiegela, sada svi tragovi vode samo u Ukrajinu. Istražitelji provjeravaju i mogućnost da je u pitanju ruska operacija izvedena tako da se pripiše Ukrajincima.

„Naravno da slijedimo i takve tragove, ali za njih do sada nemamo dokaze”, rekao je državni odvjetnik Lars Otte za Spiegel. Dodao je da trenutno još ne može reći da je diverzija „državno dirigirana iz Ukrajine”.

Ignorirali upozorenja

Kako Spiegel prenosi iz međunarodnih obavještajnih krugova, ideja Kijeva bila je da izbije Rusiji glavni izvor prihoda i „njezin najvažniji instrument za ucjenjivanje” njemačke Vlade. No, to što tragovi vode u Ukrajinu, ne mora značiti da će dovesti i do samog vrha vlasti u Kijevu. Novinar Wolf Wiedmann-Schmidt kaže da se obavještajni stručnjaci slažu da je malo vjerojatno da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski znao za akciju.









Za Berlin je škakljivo što saznanja o udaru na Sjeverni tok odgovaraju onome na što su tri mjeseca prije napada upozoravali CIA i nizozemske tajne službe.

The CIA warned the Ukrainian government not to attack the Nord Stream gas pipelines last summer https://t.co/Ja3wJziblX — The Wall Street Journal (@WSJ) June 13, 2023

Kako sada otkrivaju Spiegel i ZDF, obavještajni podaci su govorili i o planiranom udaru na Turski tok podno Crnog mora. Taj plinovod vodi prema Turskoj, a onda dalje prema Srbiji i drugim balkanskim zemljama. Nejasno je zašto planovi za tu diverziju nisu provedeni.

Kancelar šuti

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser vjeruje da će na kraju biti podignuta optužnica protiv sabotera. „Nadam se da će državni odvjetnik naći dovoljno dokaza da optuži počinitelje”, rekla je ona za Spiegel. „Moramo suditi za takve zločine.”

Međutim, kako piše ZDF, Njemačka ne može voditi istragu u Ukrajini. „Savezna vlada se do sada suzdržava da zatraži pravnu pomoć od Ukrajine jer bi njemački istražitelji tada morali s Ukrajincima podijeliti ono što znaju”, navodi se u tekstu i dodaje: „Berlin ne vjeruje Kijevu.”

Također piše da kancelar Olaf Scholz za sada ne zauzima poziciju, te da iz njegovog ureda novinarima samo kažu da je istraga u tijeku i da treba sačekati ishod.

„Ali, kako prema istražiteljima sve više tragova vodi u Ukrajinu, tako raste i pritisak da se zauzme službeni stav“, piše ZDF, „čak i ako počinitelji nikada ne završe pred njemačkim sudom.“