ŠOK IZ NEUMA: Roditelji sina (9) izbacili iz stana: Spava u starom autu ispred zgrade, ne jede! Potresno pismo otkrilo mučnu priču

Roditelji sina (9) izbacili iz stana: Spava u starom autu ispred zgrade, ne jede, ne ide u školu.

Facebook grupa “Probudi se Neume” objavila je potresno pismo građanina čiji devetogodišnji susjed spava u starom automobilu ispred zgrade.

Dječak je odlučio pronači skrovište u automobilu nakon što su ga roditelji izbacili iz stana. Institucije za sada nisu reagirale, piše u objavi.

Potresno pismo prenosimo u cijelosti:

“Ustao sam se rano, izlazim iz stana dogovorio se s prijateljem da idem na kavu, u starom autu (koji je parkiran ispred stana) vidim malog susjeda kako spava. Zamislim se, što da sam ja u takvoj situaciji kao on. Ima 9 godina, jako mlado zar ne, da na ulici spava, roditelji mu nedaju u kuću. Stvarno žalosno. Da vas podsjetim nije prvi put da se to događa. Bila je tu i socijalna i policija, ali ništa ne poduzimaju. Nitko ništa. Država ne reagira, grad ne reagira i naravno kada kažeš nekome o tome, svi su žalosni, svi to znaju. Policija je poduzimala nešto, ali propalo je naravno. Otac koji svoje dijete veže lancom, udara šakama pa ima modrice posvuda, majka to sve gleda i ne reagira. Bezbroj puta nose drva, dao im je pletene vreće i dok on doma leži dangubi, naravno, njih trjica moraju nositi to. Maltretiranje zar ne. Kad bih vam počeo pričati, trebalo bi mi 2 dana da vam ispričam cijelu priču. Kažu, mali lopov, ‘vaki je ‘naki je, ali kad taj isti klinac što ga neki zovu svakakvim imenima sjedne s tobom pričati kako živi, stvarno bude neugodno. Vjerujte mi, da se naježiš. I tako pitam ja njega što ne ide doma, što spava tu u starom autu kada mu je doma bolje’ On meni odgovara, pognutom glavom: ‘Mama i tata su me izbacili. Ne idem vec 2 dana u školu. Torba mi je doma. Nisam jeo ništa od jučer’. Sa suzom u oku otišao sam doma i dao mu sendvič da pojede. Uveo ga u stan da se ugrije. Ljudi, nije ovo samo priča, nego govorim istinu. Zato molim, ajmo se dignuti i pokazati svima da to ne dopuštamo. Idemo mi nešto poduzeti kad nitko neće…”, stoji u potresnoj poruci koju prenosi portal hercegovina.info.