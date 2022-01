SOCIJALDEMOKRATI O POSKUPLJENJIMA I PUPOVCU: Nije mu bilo mjesto u Banjoj Luci

Autor: Dnevno.hr

Saborski Klub socijaldemokrata poručio je u srijedu kako je stanje u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) „neprihvatljivo“, kako očekuju „određene reakcije“ i kako bi najbolje bilo kada bi sami čelnici Banke odstupili sa svojih dužnosti.

„Smatramo da je to što se događa, vrlo, vrlo nemoralno, a osim što je nemoralno, čak je i kazneno utemeljeno za progon i ovdje jednostavno ne može biti nikakve isprike već očekujemo konkretne reakcije“, rekla je predsjednica Kluba Ivana Posavec Krivec, referirajući se na medijske tvrdnje da je više od 40 zaposlenika HNB-a, među njima i čelnici Banke, trgovalo vrijednosnim papirima banaka koje HNB nadzire.

„Ako se događalo kako mediji prenose, smatramo da je to velika moralna odgovornost“, kazala je Posavec Krivec i poručila kako “ne može biti u skladu ni s moralom, ali ni s Kaznenim zakonom, da u trenutku kad građani nemaju novca za preživljavanje, neke strukture zahvaljujući povlaštenim informacijama gomilaju svoje bogatstvo”.

„Dok članovi Savjeta HNB-a razmišljaju koji će Rolex kupiti, građani doslovno nemaju ni za kruh, a cijene energenata rastu iz dana u dan“, istaknula je Vesna Nađ koja je s kolegama upozorila i na zabrinjavajući trend rasta cijena hrane, energenata, mineralnih gnojiva…

Nađ: Cijene struje rast će i do 217 posto

„Cijene struje će rasti i do 217 posto, u Zagrebu će cijena plina rasti i do 40 posto, a to znači da građani neće moći plaćati režije, a ni priuštiti si normalnu košaricu za hranu“, tvrdi Nađ.

Domagoj Hajduković upozorio je kako rast cijena mineralnih goriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi dovodi u pitanje rentabilnost proizvodnje, ali i cijene proizvoda, odnosno hrane, a sve će se to, dodao je, negativno odraziti na istok Hrvatske koji je okrenut poljoprivredi, a koji je demografski, sociološki gospodarski devastiran.

Zbog svega toga prstom upire u Vladu koja se, kaže, „uporno i tvrdoglavo ne želi suočiti sa činjenicom da će morati pomoći gospodarstvu koje je već krhko nakon pandemije i preživljene krize“.

Vladine poteze i mjere kritizira i Željko Pavić, među njima i Vladinu odluku o financiranju povratnika. Ona je za nas apsolutno neprihvatljiva, važnije je da se pomogne ljudima koji ostaju u Hrvatskoj, poručio je zastupnik.









Pupovcu nije bilo mjesto u Banjoj Luci

Socijaldemokrati drže da Miloradu Pupovcu nije bilo mjesto na proslavi u Banjoj Luci.

„Bio je na proslavi jednog neustavnog dana, mislimo da predstavniku RH, a posebno nekome tko predstavlja vladajuću većinu, po nekoj inerciji Vladu, tamo nije mjesto“, rekao je Hajduković i ironično objasnio moguće razloge Pupovčeva odlaska u Banja Luku.

„Očito su predsjednik Republike i Milorad Dodik u jako dobrim odnosima pa možda je Pupovac tamo tražio medijatora da se pomiri sa predsjednikom“, izjavio je zastupnik i opetovao kako je Dodik „najveći destabilizirajući faktor u BiH čiji potezi ne pokazuju konstruktivnu namjeru da BiH postane puna funkcionalna država“.

Socijaldemokrati nisu željeli komentirati pojedine špekulacije o pucanju koalicije SDP-a i Možemo u Zagrebu zbog ukidanja mjere roditelj-odgojitelj.









„Nemamo potrebu komentirati odnose među drugim strankama, odnosno koalicijama“, rekla je Posavec Krivec.