SNOWDEN SLAVI PAD FACEBOOKA: ‘Imate alternativu! Svijet postaje zdravije mjesto na jedan dan!

Najpoznatiji zviždač na svijetu, Amerikanac Edward Snowden koji već godinama živi u izbjeglištvu i tajnosti komentirao je pad Facebooka, WhatsAppa, Instagrama i Messengera.

Poručio je pratiteljima kako je dobar trenutak za prebaciti se na alternativne aplikacije za dopisivanje kojima cilj nije profit.

Poručio je kako je ovo podsjetnik da bi ljudi trebali koristiti “neprofitnu alternativnu” aplikaciju za dopisivanje poput Signala ili “neke druge aplikacije otvorenog koda”.

“Besplatno je i potrebno je oko 30 sekundi za promjenu”, napisao je Snowden na Twitteru.

Facebook-owned Whatsapp being down is a reminder that you and your friends should probably be using a more private, non-profit alternative like @Signalapp anyway (or another open-source app of your choice).

It’s just as free, and takes like 30 seconds to switch.#facebookdown

— Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021