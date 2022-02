SNIMKA BRNADE U UBILAČKOM NALETU! Omotao se oko nje kao zvijer: Žena progovorila o mučnoj snimci

Autor: N.K

Zbog ubojstva 67-godišnje žene u nedjelju u riječkom kafiću, uhićen je 36-godišnji Roman Brnada, ulični pjevač otprije poznat javnosti. On je jučer doveden u Županijsko državno odvjetništvo gdje je na ispitivanju došlo do incidenta.

Brnada je na ispitivanje došao potpuno miran, da bi onda u unutra potpuno podivljao.

Njegove glasove navodno je bilo vrlo neugodno za slušati, a u jednom trenutku htio je skočiti kroz prozor. Sudski vještak ocijenio je kako je njegovo psihičko stanje loše te da ga je potrebno zatvoriti u psihijatrijsku bolnicu za zatvorenike.

Tako je Brnada u srijedu prevezn iz Rijeke u Zagreb. Sutkinja istrage ocijenila je kako je ubojstvo počinjeno na sablažnjiv način, usred dana na javnom mjestu te da je riječ o izrazito brutalnom činu.

U međuvremenu se društvenim mrežama počela širiti snimka samog ubojstva koje su uhvatile nadzorne kamere u kafiću.

Vlasnica kafića kaže da zna tko je presnimio snimku

Vlasnica kafića Pin dala je izjavu za Novi list.

“Želim se oglasiti zbog sporne snimke nadzornih kamera tragičnog događaja u kafiću Pin. Snimku je presnimio policijski službenik na mjestu događaja, a kao dokaz u istrazi. Nisam upoznata s time kome je i zašto snimka proslijeđena. Napominjem da je nisam snimala, a niti sudjelovala u objavi iste”, rekla je vlasnica.

Novi list tvrdi da ima neslužbene informacije da je upravo jedan od policajaca mobitelom snimao snimke s nadzornih kamera. Riječka policija poručuje kako rade na utvrđivanju toga kako je snimka procurila u javnost.









Sve je snimljeno

Snimka otkriva svu brutalnost bezumnog čina ubojice. U jednom trenutku muškarac – bilo je to oko 14 sati i 40 minuta – nasrnuo je na nju, no reagirao je konobar koji ih je pokušao razdvojiti. Konobaru u pomoć da shrvaju napadača priskočila su još dva muškarca koji su ga uspjeli odvući prema vratima, no i dalje nije puštao svoju žrtvu.

Napadač se uspio riješiti dvojice koji su priskočili u pomoć, a treći je tek na trenutak uspio odvojiti od napadnute. No, tada ovaj ženu odvlači iza šanka i skače po njoj, a prijeteći uspijeva otjerati i posljednjeg čovjeka koji ju je mogao spasiti. On je najvjerojatnije uzmaknuo da bi otišao po pomoć, no bilo je prekasno.

Nakon toga se napadač nastavlja iživljavati na žrtvi i nakon 15-ak sekundi bježi iz kafića. Sat vremena poslije policija dobiva dojavu kako trči gol po gradu, da bi napokon bio uhićen oko 18 sati kad se sam vratio na mjesto zločina.