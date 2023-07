Snimao kako ubija ženu pa sve objavio na Facebooku: Ljudi pozvali policiju

Policija iz San Matea u SAD-u izvijestila je o šokantnom slučaju u kojem je muškarac iz Bay Area optužen za ubojstvo žene, nakon što je na društvenoj mreži Facebook objavio video njezinih “posljednjih trenutaka”. Incident je zgrozio javnost, a nadležne vlasti brzo su reagirale na prijavu svjedoka iz okruga Nye u Nevadi.

Osumnjičeni, 39-godišnji Mark Mechikoff, uhićen je nakon što su ga istražitelji identificirali na temelju informacija od svjedoka. Prema policiji San Matea, u trenutku uhićenja, osumnjičenik je već bio pobjegao s mjesta zločina, no policija ga je uhitila samo dva sata nakon pronalaska žrtve.

“Iako je motiv za sada nepoznat, znamo da je Mechikoff nemilosrdno snimio posljednje trenutke života svoje žrtve i objavio video na Facebooku, a zatim pobjegao”, rekla je policija San Matea.

Suspect Mark Mechikoff stabbed a woman to death in San Francisco and posted the gruesome footage to Facebook, police say https://t.co/ajLxxJP9iZ

— trumpetfortheLord (@sheliadianehug1) July 30, 2023