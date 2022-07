Foto: Screenshot You Tube

SNIMAO FILM O ‘HRVATSKOM ZLOČINU’, PA POGINUO! Pao je u ponor s litice: Svjedok vidio kobnu grešku, ‘sjedio je, a onda je ustao’

Autor: N.K

U Srbiji je tijekom snimanja filma ‘Oluja’ poginuo jedan član filmske ekipe nakon što je pao s litice. Kako pišu srbijanski medij, poginuo je muškarac inicijala V.M. V. M. koji je bio scenski rekviziter.

Do nesreće je došlo u jutarnjim satima kada je rekviziter pao s litice planine Tara, a okolnosti se još uvijek utvrđuju.

“Izražavamo duboko žaljenje zbog tragedije koja se dogodila. Izgubili smo našeg prijatelja i suradnika. Duboko suosjećamo s bolom njegove obitelji. Trudit ćemo se da pružimo svu moguću pomoć. Odmah smo poduzeli mjere kako bismo utvrdili okolnosti koje su dovele do ovakve nesreće. Bit ćemo na raspolaganju svim istražnim organima – navodi se u priopćenju produkcije.





Sjedio na rubu stijene

Kako se doznaje, nesreća se dogodila nakon što je završeno snimanje scene.

“Ljudi sa seta su se raštrkali, a V. M. je sjeo na samu ivicu Banjske stijene. Sjedio je tu neko vrijeme a onda je ustao. U tom trenutku je izgubio ravnotežu i pao niz liticu od par stotina metara”, rekao je izvor za Kurir.

Tijelo su morali izvlačiti vatrogasci.

Podsjetimo, srpski film Oluja bavi se pogromom Srba nakon same vojne operacije, a blagoslov filmu dao je i sam državni vrh Srbije. Tako je jednom prilikom na setu bio i poznati huškač, ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

“U zločinu protjerani iz Hrvatske”

Posjet Vučićevog ministra Vulina filmskoj ekipi dao je snažan politički pečat filmskom djelu koje je srpski ministar najavio kao djelo koje će se suprotstaviti “lažima”.

“Nikada više nitko neće umjesto Srba pisati njihovu povijest. Zaslužili smo i izborili za pravo da mi pišemo svoju povijest ispričamo je. Nitko više nikada neće trovati našu djecu lažima o srpskom narodu. Izborili smo se za istinu i pravo da o njoj govorimo”









Prema riječima producenta Vladana Anđelkovića, riječ je o priči koja se bavi tragedijom srpskog naroda kroz oči običnih ljudi “koji su u zločinu protjerani iz Hrvatske”, a ne političkim kontekstom Srba tijekom Vojno-redarstvene akcije Oluja i njihovim bijegom iz Knina i okolice.

Redatelj filma Miloš Radunović svojevremeno je za agenciju Tanjug rekao kako je priča toliko dirnula uključene u snimanje da su neki i plakali na snimanju.

“Veoma sam zadovoljan, da je bilo lako – nije, prvo je potresna tema i onda raditi takve stvari je teško inače. Doslovno smo imali situacije da ekipa plače, iako znamo o čemu se radi, ali je toliko potresno. Bolna je tema. Kad čovjek radi komediju to je potpuno druga atmosfera, ali kad se rad ovako nešto, kad čovjek zna da je povijesno točno, jer naš scenarij je zasnovan na istinitim pričama i onda kad proživljavate sve to zajedno s junacima filma, to je baš nekako bolno”, objasnio je Radunović.