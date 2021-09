SNIMALI GA I PRATILI U ZAGREBU: Crnogorski kritičar tražio policijsku zaštitu, fotografije koristile srpske nacionalističke stranice

Politički analitičar Ljubomir Filipović na svom je Twitter profilu objavio informaciju da ga netko prati i fotografira tijekom boravka u Zagrebu.

Kako piše, podnio je kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja u Zagrebu jer je dva dana praćen, netko ga je tajno slikao, a fotografije su korištene za prijetnje i difamacije u srpskim nacionalističkim stranicama na društvenim mrežama i lažnim profilima.

I’ll be filing criminal charges against unknown person or persons today in Zagreb, Croatia. For two consecutive days I have been followed and photographed in Croatia. Fotographs were later used for threats and disinformation through Serbian nationalist troll pages and profiles. pic.twitter.com/Vn45am5Fjh

— Ljubomir Filipović (@ljubofil) September 6, 2021