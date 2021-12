SNIJEG OKOVAO DIO AMERIKE, IZDANA OZBILJNA UPOZORENJA: Prijete ‘debeli minusi’, ovako hladan vjetar može uzrokovati ozebline za samo pet minuta

Jake oluje pogodile su zapadne regije Sjedinjenih Država, ostavljajući tisuće ljudi bez električne energije

Gotovo 76 cm snijega palo je u dijelovima sjeverne Kalifornije u 24 sata, uzrokujući nestanak struje i zatvaranje cesta, uključujući 112 km dionice Interstate 80 do Nevade.

Upozorenja na lavinu na snazi ​​su u šest država. Tijekom vikenda južnu Kaliforniju pogodilo je kišno nevrijeme, zbog čega su pokidani dalekovodi i poplavljene ulice.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) u Nevadi saopćila je da će snježne oluje ostati jake tijekom noći na nedjelju i sve do ponedjeljka, a prognostičari su upozorili da bi putovanje u regiju moglo biti otežano nekoliko dana. Upozorenja na lavine stupila su na snagu u nedjelju za dijelove Nevade, Utaha, Idaha, Montane, Colorada i Kalifornije.

Vlasti u blizini Rena priopćile su da su tri osobe ozlijeđene u sudaru 20 automobila tijekom vikenda na međudržavnoj cesti 395 zbog ograničene vidljivosti.

Nestanci struje pogodili su stanovnike Washingtona, Oregona i drugih područja, iako je sjeverna Kalifornija najteže pogođena. Službe javljaju o čak 28.000 nestanka struje u ranim satima ponedjeljka po lokalnom vremenu, uglavnom u sjevernim obalnim okruzima i onima na granici Nevade, piše BBC.

U međuvremenu, u Montani, NWS je upozorio da bi “opasno hladan vjetar mogao uzrokovati ozebline na izloženoj koži za samo pet minuta”.

Zahlađanje pojačano ledenim vjetrom moglo temperaturu bi moglo spustiti i do -48C.

Dok je zapadna obala pogođena jakim olujama, mnoge južne države doživljavaju “neobično visoke temperature”. NWS je izvijestio da je Wichita Falls, u blizini granice Teksasa s Oklahomom, izvijestio o rekordnoj temperaturi od 32C, dok je u Houstonu temperatura dostigla 27C.

