Snijeg bi mogao zabijeliti Hrvatsku, prognoza za snjegoljupce: ‘Model izdašno pojačava akumulacije’

Autor: I.G.

Današnje meteorološke prognoze upućuju na promjenjivo vrijeme diljem Hrvatske, s umjerenim do pretežno oblačnim uvjetima i očekivanim periodima kiše. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) naglašava da će kiša biti posebno izražena na Jadranu i okolnim područjima, s predviđenim češćim i obilnijim oborinama u drugom dijelu dana, a prognoziran je i snježni pokrivač u petak 19. siječnja.

U unutrašnjosti zemlje, građani se upozoravaju na mogućnost smrzavanja slabe kiše, posebno ujutro, što može rezultirati skliskim uvjetima na cestama.

Vjetar će ostati uglavnom slab do umjeren, jugozapadni i južni, s pojačanjima u gorju. Na moru se očekuje umjereno do jako jugo i južni vjetar, s lokalnim olujnim udarima. Temperature danas varirat će od 6 do 12°C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s rasponom od 12 do 17°C.

Mnoge je vjerojatno rano jutros razveselio tanji snježni pokrivač, ali brzo kopni. pic.twitter.com/r7a7OZNdsm — DHMZ (@DHMZ_HR) January 16, 2024

Prognoza po regijama

U istočnoj Hrvatskoj bit će pretežno oblačno i tek ponegdje s malo kiše. Vjetar slab, a popodne će zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -4 do -1, a najviša dnevna od 8 do 12 °C.









U središnjoj Hrvatskoj također pretežno oblačno, povremeno uz mogućnost slabe kiše koja se u noći i ujutro lokalno može smrzavati na hladnom tlu, uglavnom na jugu regije. Vjetar većinom slab, a popodne će zapuhati umjeren i jak jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 0, a najviša dnevna od 6 do 10 °C.

U Gorskom Kotaru i Lici bit će oblačno, mjestimice s kišom, češćom u drugom dijelu dana. U noći i rano ujutro slaba kiša se lokalno može smrzavati na hladnom tlu. Popodne će zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 2, najviša dnevna od 9 do 12 °C.

U Istri pretežno oblačno povremeno s kišom, više u drugom djelu dana kad je mjestimice moguća obilna oborina. Puhat će umjereno, od sredine dana mjestimice i pojačano i jako jugo. More će biti umjereno valovito, mjestimice valovito Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 7 do 9 °C, u unutrašnjosti Istre od 4 do 6 °C, a najviša dnevna od 11 do 13 °C.









Na sjeveru Jadrana umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom u drugom dijelu dana, obilnijom na širem riječkom području. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, a najviša dnevna od 11 do 15 °C.

U Dalmaciji umjereno i pretežno oblačno, češćom u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 12 do 17 °C.

Stiže promjena

Sutrašnji dan u Hrvatskoj donosi promjenljivo oblačno vrijeme, uz izražene južne vjetrove i povremene padaline. Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), očekuje se kiša, koja će biti češća i obilnija na Jadranu i u predjelima uz njega, gdje je moguća i grmljavina.

U istočnim dijelovima zemlje oborine će biti rjeđe, a sunčana razdoblja češća, što će donijeti nešto stabilnije vrijeme u tim područjima. Vjetar će biti umjeren do jak, dominantno jugozapadni i južni, s olujnim udarima u gorju. Na jadranskoj obali se očekuje jugo, posebno prijepodne.

Stiže snijeg

Temperaturne vrijednosti bit će u sljedećem rasponu: jutarnje temperature u unutrašnjosti od 7 do 12 °C, dnevne od 11 do 16 °C, dok će na Jadranu veći dio dana temperature biti između 12 i 17 °C. Noću se očekuje osjetno zahlađenje s dolaskom hladnijeg zračnog vala sa sjevera.

Valja napomenuti kako se očekuje pad temperature u petak 19. siječnja, s mogućnošću snijega u unutrašnjosti i susnježice na sjevernom Jadranu. Vjetar će se okrenuti na sjeveroistočnjak i sjeverozapadnjak, uz jaku i olujnu buru. Razvedravanje se očekuje 20. siječnja, nakon čega slijedi osjetno zahladnjenje.

U petak ujutro prolazan snježni val zabijelit će Učku i Ćićariju. ❄️❄️❄️https://t.co/PAjWLUwqSi pic.twitter.com/dFlvUEshlA — IstraMet (@IstraMet) January 16, 2024

Slično prognozira i MeteroAdriatic.

Na svoje bi mogao doći i popularni meteorolog hobist Dino Dundić.

“Europski model ECMWF izdašno pojačava akumulacije snijega koje se crtaju ovaj vikend, te bi mnogi ‘Snjegoljubci’ mogli doći na svoje…..

Pahulja bi nošenih jakom Burom moglo po ovome biti i uz more i na otocima”, stoji u njegovoj objavi.

Građanima se savjetuje da prate ažurirane meteorološke informacije i pripreme se za promjenjive vremenske uvjete, posebice ako planiraju aktivnosti na otvorenom.