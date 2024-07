Snažno nevrijeme u noći pogodilo Zagreb i okolicu: ‘Poplavljeni su podrumi, stanovi, srušena stabla’

Autor: I.G.

Zagreb je noćas pogodilo snažno nevrijeme koje je počelo oko 1 sat ujutro. Olujna kiša, praćena jakim vjetrom, zahvatila je glavni grad, donoseći nestabilne vremenske prilike koje su već prouzrokovale probleme u susjednoj Sloveniji.

Stranica Rain Alarm ranije je najavila dolazak olujnih oblaka, a slovenski mediji izvijestili su o velikim količinama kiše i snažnim vjetrovima koji su izazvali značajne poteškoće.

Na području Zagreba kiša je padala cijelu noć, a na stranici “Kad će kiša” prenose da je na dijelovima palo i do 100 litara kiše, više nego što je mjesečni prosjek za cijeli srpanj. Potopljena je Grižanska ulica u Dubravi, a nevrijeme je u Donjoj Dubravi srušilo i stablo.

Dobro jutro. Kako i bude s ljetnim promjenama, negdje potop, negdje ni kap kiše. Najviše je palo na zagrebačkom… Posted by Kad će Kiša on Friday 19 July 2024









Izdano upozorenje

Ranije je DHMZ zbog visokih temperatura izdao crveno i narančasto upozorenje na području Hrvatske. Za Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju izdano je narančasto upozorenje dok se u dijelovima očekuje i grmljavinsko nevrijeme.

“Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu”, navodi se na stranicama Meteoalarma.

Već jutros su pljuskovi ponegdje donijeli osvježenje u središnjim krajevima, a bit će ih lokalno u unutrašnjosti i u nastavku dana.





Ipak, pljuskovi s grmljavinom češći i izraženiji sutra, a očekuju se i na sjevernom Jadranu.#prognoza 📌Sveti Ivan Zelina

📸Luka Sekulić pic.twitter.com/oIHbf3NwAv — DHMZ (@DHMZ_HR) July 19, 2024

Dojave o poplavljenim podrumima, stanovima te srušenim stablima

“Promjenjivo i nestabilno, mjestimice s obilnijom kišom i pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U Dalmaciji česta sunčana razdoblja, osobito na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, drugdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 24 do 29, na Jadranu između 30 i 35 °C”, prognoza je DHMZ-a za subotu.

Ravnateljstvo Civilne zaštite poručilo je kako su noćas imali oko 30 dojava o poplavljenim podrumima, stanovima te srušenim stablima na javnim površinama.

Za nedjelju DHMZ, pak, prognozira djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano vrijeme. Mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj, navečer moguće i na sjevernom Jadranu.

“Ujutro u unutrašnjosti može biti magle. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu i jugozapadni, ujutro na sjevernom dijelu prolazno i bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 21 i 26 °C. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C”, navodi DHMZ.