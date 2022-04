SNAŽNI UDARI BURE STVARAJU PROBLEME, PRAZNIK NE OBEĆAVA! Sunčano do nedjelje, a onda nagla promjena: Evo gdje u zemlji neće biti ugodno na otvorenom

Autor: L.B.

Diljem zemlje u petak je pretežno vedro, međutim, lokalno u unutrašnjosti ima umjerene naoblake. Duž obale je vjetrovito, a jaka bura koja puše stvara probleme u prometu, izvijestio je HAK.

Naime, zbog jakog vjetra promet je dopušten samo za osobna vozila državnom cestom Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) na Paškom mostu. Na Mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku te na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Ipak, prema večeri će bura postupno slabjeti, dok nas za vikend, barem polovično očekuje mirnije i pretežno vedro vrijeme.

Nestabilno na Praznik rada

U upozorenju za pomorce Državnog hidrometeorološkog zavoda stoji da će mjestimični udari bure biti 35-45, u Velebitskom kanalu do 55 čvorova, oslabit će tijekom dana, a u noći ponovno pojačati do 45 čvorova.

Međutim, baš za Praznik rada, vremenske prilike će se pogoršati, pa možemo očekivati nestabilnije vrijeme u nedjelju, uz kišu, pljuskove, a moguće i grmljavinu u drugom dijelu dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Takvo vrijeme prebacit će se i na sljedeći tjedan.

Petak i subota stabilniji

Petak će tako na Jadranu biti pretežno sunčan, a u unutrašnjosti sredinom dana umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak, uglavnom na istoku i u gorju. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka, mjestimice i olujna bura postupno će slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 19 do 24 °C, u gorju malo niža, javlja DHMZ.

U subotu će na Jadranu biti sunčano, dok će od sredine dana u unutrašnjosti biti male i umjerene naoblake. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na moru će noću i ujutro ponegdje puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka, no danju u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na moru između 10 i 15 °C. Najviša dnevna većinom od 17 do 22, u Dalmaciji i viša.