SNAŽAN POTRES ZATRESAO SREDIŠNJU HRVATSKU: ‘Jako je treslo dvije sekunde’

Središnju Hrvatsku večeras je opet zatreslo kada je u 21:10 zabilježen još jedan potres.

Euromediteranski seizmološki centar javlja kako je epicentar bio 19 km sjeverno od Velike Gorice na dubini od 1 kilometra.

“Dobro se čulo i jako zatreslo”, “Treslo jako dvije sekunde”, javljaju građani.

EMSC je objavio na društvenim mrežama prvo da je potres bio jačine 2, 7 po Richteru, dok se na njihovim stranicama nalazi da je potres jačine 2,9 po Richteru.

🔔#Earthquake (#potres) M2.7 occurred 26 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 6 min ago (local time 21:10:49). More info at:

— EMSC (@LastQuake) May 6, 2022