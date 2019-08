SNAŽAN POTRES U REGIJI! Osjetio se i u susjedstvu

Potres magnitude 4,7 po Richteru, prema mjerenjima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), pogodio je jutros sjeveroistočni dio Bosne i Hercegovine.

Snažno podrhtavanje tla izmjereno je na području Tuzlanskog kantona, a osjetilo se i u Sarajevu. Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) tvrdi da je epicentar potresa bio je dvadesetak kilometara sjeverno od Tuzle, odnosno 89 kilometara od Sarajeva. Potres se osjetio u široj regiji, ali i u dijelovima Srbije.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Federation of Bosnia and Herzegovina #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/iTN33Hgca0

— EMSC (@LastQuake) 30. kolovoza 2019.