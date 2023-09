Snažan potres pogodio Maroko, najmanje 296 poginulih

Autor: I.G.

Jak potres u kasnim noćnim satima pogodio je Maroko. Potres je uništio nekoliko zgrada u ovoj afričkoj zemlji i natjerao ljude da napuste svoje domove. Prema preliminarnim podacima ministarstva unutarnjih poslova, najmanje 296 osoba je poginulo, a 153 su ozlijeđene.

Geofizički centar Maroka poručio je kako se potres dogodio u području Ighila, u planinama Visokog Atlasa. Magnituda potresa iznosila je 7.2, a geološki institut SAD-a procijenio je magnitudu potresa na 6.8 i rekao da je bio na relativno maloj dubini od 18.5 kilometara.

Planinsko područje

Inače, Ighil je planinsko područje s malim poljoprivrednim selima koje se nalazi se oko 70 kilometara jugozapadno od Marakeša. Potres se dogodio nešto iza 23 sata po lokalnom vremenu.

Lokalni dužnosnik je potvrdio da se većina smrtnih slučajeva dogodila u planinskim područjima, što otežava spašavanje.

Spašavanja u tijeku

Stanovnici Marakeša rekli su da su se srušile neke zgrade u starom gradu, mjestu UNESCO-ve svjetske baštine, a lokalna televizija je prikazala slike srušenog minareta džamije s ruševinama koje leže na smrskanim automobilima. Montasir Itri, stanovnik planinskog sela Asni u blizini epicentra, rekao je da je većina kuća tamo oštećena.

“Naši susjedi su pod ruševinama i ljudi naporno rade na njihovom spašavanju, koristeći raspoloživa sredstva u selu”, posvjedočio je.