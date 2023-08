Snažan potres pogodio Kolumbiju: Ljudi u panici istrčali na ulice

Snažan potres magnitude 6,3 pogodio je u četvrtak oko 19 sati po našem vremenu glavni kolumbijski grad Bogotu, prema geološkoj službi te zemlje.

Ljudi su brzo pohitali na ulice, a nakon toga uslijedio je potres od 5,7 po Richteru.

“Bilo je jako i trajalo je dugo, rekao je Adrian Alarcon, koji radi u blizini prometne gradske četvrti Park 93.

“Svi su moji kolege ustali, pogledali smo se i pitali što da radimo”, prenosi njegovu izjavu Reuters.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 7 sec ago in #Colombia (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

— EMSC (@LastQuake) August 17, 2023