SNAŽAN POTRES POGODIO ČILE: Građani javljaju: ‘Jak i bučan, skočili smo iz kreveta, na sedmom smo katu…’

Autor: Dnevno.hr

U 8:57 snažan potres pogodio je Čile.

Kako javlja EMSC, magnituda mu je bila 6 po Richteru.

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 43 kilometra zapadno od grada Coquimboa.

Trenutno nema izvještaja o materijalnoj šteti ili žrtvama.

Na stranici EMSC-a ljudi u komentarima pišu kako je bio vrlo jak te da ih je probudio.

“Jak i bučan u početku, probudio me, iskočili smo iz kreveta, na sedmom smo katu”, jedan je od komentara.

