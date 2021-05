SNAŽAN POTRES NA PODRUČJU UZ OBALU: Zabilježeno 5,2 po Richteru: ‘Treslo se dugo i jako’

Potres magnitude 5,2 po Richteru pogodio je područje blizu obale El Salvadora.

Potres je bio na dubini od 60 kilometara.

Kako pišu čitatelji na internetskim stranicama EMSC-a, potres je bio vrlo jak.

“Treslo se dugo i jako”, piše u komentarima.

Felt #earthquake (#sismo) M5.2 strikes 90 km W of San Salvador (El Salvador) 8 min ago. Please report to: https://t.co/4SL9I09hGf pic.twitter.com/4uFjzFXyoj

— EMSC (@LastQuake) May 12, 2021